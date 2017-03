“Chùa hóa” vườn quốc gia

Chào đón du khách “du lịch tâm linh” trong ngày lễ kỷ niệm một năm ngày “mây hiện Phật” ấy là những băng rôn ghi các câu niệm được rải dài trên đèo. Hình ảnh được phóng to và treo nhiều ở các điểm dừng là hình một đám mây hao hao dáng một bức tượng hình người, được chú rõ là “Đỉnh Bạch Mã mây hiện Phật, ảnh chụp lúc 10h30 ngày vía Quan âm (19 tháng 6 Phật lịch 2551/1.8.2007)”.

Hải vọng đài, nơi đẹp nhất của đỉnh Bạch Mã,

được “cải tạo” lại thành chùa

Con đường lên Bạch Vân tự được các phật tử từ Hoà Bình, Hà Tây, Hà Nội đến quét tước sạch sẽ. Dọc hai bên đường là những dãy đèn lồng sặc sỡ. Mới hôm trước ngày lễ, những công nhân xây chùa còn hàn tay vịn bậc thang dẫn lên chùa. Một nhà bạt được dựng vội vã ngay khoảng đất đã được phạt trống gần chùa, ngay bên cạnh nền một biệt thự hoang phế. Chùa Bạch Vân, một cái am rêu phong còn dấu cạo rửa, được phủ vội phía trước mặt một dãy rèm màu vàng và một giàn… ống nước dùng để treo đèn lồng.

Công trường xây dựng chùa Vàng ở trên nền sân bay Bạch Mã và chùa ở Hải vọng đài còn ngổn ngang hơn. Nhiều bức tượng Phật, tượng voi vẫn còn nguyên đai gỗ, nằm ngổn ngang. Công nhân vẫn bê từng viên đá, từng bao xi măng lên để trộn hồ xây dựng. Bên cạnh bức tượng Quan âm tịnh thuỷ trên đường lên thác Đỗ Quyên, bức tượng Hồng hài nhi đứng chấp tay vẫn còn bị “giam cầm” trong đai gỗ.

Sáng kiến chủ vườn

Có một sự trùng hợp dường như là ngẫu nhiên. Ngày “mây hiện Phật” năm ngoái cũng chính là ngày vườn quốc gia Bạch Mã khởi công xây các cụm công trình chùa chiền phục vụ “du lịch tâm linh”, như lời ông Huỳnh Văn Kéo, giám đốc vườn quốc gia Bạch Mã. Tiến sĩ Kéo cho biết, việc xây dựng các cụm chùa chiền trên đỉnh Bạch Mã để thu hút thêm du khách xuất phát từ “sáng kiến” của ông, như là “một điểm rất đổi mới của vườn quốc gia Bạch Mã”.

Ông Kéo nói: “Cần phải tạo ra vài điểm nhấn cho du lịch, chứ sản phẩm du lịch của Bạch Mã trước giờ nghèo nàn quá”. Quan điểm xây chùa phát triển “du lịch tâm linh” cho Bạch Mã, theo ông Kéo, “đã được các cấp chính quyền địa phương và cả bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ủng hộ”. Kinh phí xây dựng có được là từ sự đóng góp của phật tử ở địa phương và các tỉnh thành ở xa như TP.HCM và Hà Nội. Việc quản lý các công trình chùa chiền này được sự hỗ trợ của các nhà sư ở Hà Nội.

“Cứ điểm” đầu tiên phát triển hệ thống chùa Bạch Mã chính là Bạch Vân tự. Đó là một ngôi am nhỏ do một ni sư tên Hạnh một thân một mình tu trì mấy chục năm tại đây dựng nên, đã bị bỏ hoang từ ngày vị ni sư ấy mất. Sau khi được phát hiện, Bạch Vân am liền được trùng tu thành chùa Đại Giác – Bạch Vân tự. Từ “cứ điểm” đầu tiên này, hệ thống chùa được phát triển thêm ở những vị trí có cảnh quan đẹp nhất của đỉnh Bạch Mã: khách sạn Phong Lan, Hải vọng đài...

Bảo tồn hay phi bảo tồn?

Ông Kéo lập luận: “Việc tạo nên những điểm khách dừng chân cầu nguyện sẽ phục vụ tốt cho công tác bảo tồn vì khi du khách nghĩ tới chân thiện mỹ sẽ biết trân trọng gìn giữ tài nguyên thiên nhiên hơn”. Việc xây dựng các chùa, theo ông, sẽ không làm mất đi phần diện tích rừng nào vì sẽ được xây trên các đồi trọc hay những nền biệt thự bỏ hoang được xây từ thời Pháp.

Bạch Mã đã từng tổ chức các lễ hội tâm linh như lễ hội cầu siêu Đại ngàn Trường Sơn, lễ hội với chủ đề Non thiêng vẫy gọi thuộc những ngày lễ hội Ấn tượng Bạch Mã dịp 30.4, 1.5 năm nay. Rất lạc quan với sự phát triển của du khách sau khi những công trình tâm linh được xây dựng, ông Kéo cho rằng Bạch Mã có khả năng trở thành một tuyến điểm của Festival Huế vào năm 2010.

Nhưng thực tế lại khác. Mùi xú uế bay lên nồng nặc từ những khu vực tập trung đông đảo công nhân. Ngay ở chùa Bạch Vân, người ta vẫn ngửi được mùi hôi bốc lên từ con đường dẫn đến nơi chuyên được tổ chức cắm trại của Bạch Mã. Những bậc thang của con đường này bị biến thành nhà vệ sinh “ngoài trời” của các công nhân xây dựng ở đây. Rác, đồ ăn thừa, hộp xốp đựng thức ăn, vỏ thùng bia... bắt đầu xuất hiện nhiều trên Hải vọng đài.

Chỉ với mấy chục công nhân và một lượng khách không quá đông đảo mà đỉnh Bạch Mã đã bị ô nhiễ­m, huống chi vài ngàn du khách đến viếng chùa trong cùng một ngày. Giám đốc một công ty du lịch bức bối: “Có bảo tồn được không khi mà hàng ngàn, hàng chục ngàn du khách lên đây? Bạch Mã vốn nổi tiếng nhờ hai đặc trưng, đó là thiên nhiên và phong cách tây. Chỉ việc hưởng một bầu không khí trong lành trong khung cảnh thơ mộng, đi thăm những phế tích của một thành phố du lịch đã là niềm hạnh phúc của du khách rồi. Một Bạch Mã hoang sơ, thanh khiết, lịch lãm, có cần phải du nhập những văn hoá ngoại lai với mình để phát triển du lịch?...”.