Chưa thể khẳng định là kèn đá

Theo ông Phùng, người nhiều năm làm giám đốc Bảo tàng Phú Yên, sở dĩ đưa ra nhận định thận trọng như vậy là do khối đá trên hiện không còn nguyên vẹn vì bị vỡ một mảng. Đồng thời, hai lỗ trên khối đá này khá lớn so với các lỗ thổi của hai chiếc kèn đá bảo vật quốc gia mà Bảo tàng Phú Yên đang lưu giữ nên rất khó dùng miệng để thổi. Vì thế, ông Phùng nói việc cán bộ Bảo tàng huyện Tuy An đưa ra nhận định ban đầu rằng khối đá này có tính năng tương tự đôi kèn đá đã phát hiện trước đây là chưa chính xác.



Ông Phùng cũng cho biết đã chỉ đạo Phòng văn hóa - thông tin huyện Tuy An có báo cáo cụ thể về sự việc để Sở Văn hóa - thể thao và du lịch Phú Yên chỉ đạo bảo tàng tỉnh tổ chức khảo sát, thu thập thêm thông tin nhằm sớm có kết luận về khối đá này. Sáng 21-10, Trung tâm Văn hóa - thông tin - thể thao huyện Tuy An đã tổ chức tìm kiếm phần bị vỡ của khối đá trên.





Theo DUY THANH (TTO)