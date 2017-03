Chùm ảnh: Đường hoa Nguyễn Huệ rộn ràng sắc xuân

Với chủ đề Hồn Việt, khu công viên tượng đài Bác Hồ nổi bật sắc vàng của hoa mai. Xung quanh tượng Bác được sắp đặt các bình hoa sen, loài hoa tượng trưng sự giản dị, thanh cao và đằm thắm. Một hành lang dài được tạo thành bởi những chậu mai vàng khoe sắc thắm. Tại vòng xoay cây liễu, các loại hoa mang sắc màu của vàng, hồng, đỏ được sắp đặt một cách khéo léo tạo thành một vầng thái dương rạng rỡ như soi rọi ánh bình minh, đem lại sức sống mới cho năm 2011.



Chỉ một vài bước chân về phía trước, phân đoạn đường Nguyễn Huệ từ đường Lê Lợi đến đường Nguyễn Thiệp với chủ đề Tết Phương Nam, đôi mèo hạnh phúc - biểu tượng của năm Tân Mão - sẽ tươi cười chào đón du khách đến với một Tết Phương Nam đúng nghĩa đầy sắc màu đặc trưng. Cụm tiểu cảnh Nắng Phương Nam, Gió Phương Nam được thể hiện bằng những thanh gỗ mộc mạc phối hợp với hoa thật tinh tế. Xen kẻ với các tiểu cảnh quạt hoa là những chú mèo chúc xuân đầy nét nghệ thuật, những hình ảnh thân quen của bánh tét, dưa hấu, liễn đối chúc xuân, hoa đua nở góp phần tạo nên một không khí xuân chào năm mới.



Đoạn đường hoa từ đường Nguyễn Thiệp đến đường Huỳnh Thúc Kháng có chủ đề Tầm Cao Mới với biểu tượng chính là những vòng hoa tượng trưng cho những vòng tay vươn lên cao thể hiện sự đoàn kết xây dựng, phát triển của Việt Nam trong năm mới. Trong suốt phân đoạn, các tiểu cảnh cách điệu của đèn lồng, hoa tre… sẽ khiến du khách phải dừng chân ngắm nhìn. Tại giao lộ Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc Kháng, hình ảnh cánh diều hoành tráng được tạo thành bởi vô số cánh diều nhỏ thể hiện sự đoàn kết, chung sức của người dân vì sự phát triển của đất nước Việt Nam thân yêu. Hơi nước mát dịu từ hồ nước được thiết kế theo phong cách hiện đại phối hợp tinh tế với các loại hoa kiểng bình dị, một trong các tiểu cảnh của phân đoạn Xuân An Vui kéo dài từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Ngô Đức Kế. Các tiểu cảnh vòm hoa lan, cánh sen cách điệu, thúng hoa, ghe hoa và hoa rừng là sự kết hợp tuyệt vời giữa hoa và các chất liệu mộc mạc của tre, trúc mang lại cho du khách một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Nối liền với đại cảnh Hồ Sen, các tiểu cảnh giỏ hoa tình yêu, xe đạp hoa, ngôi nhà hoa hồng thay lời chúc xuân của TP.HCM đến tất cả mọi người. Phân đoạn từ đường Ngô Đức Kế và đường Hải Triều với thông điệp Vào Mùa đưa du khách vào một vụ mùa bội thu với hoa trái to tròn, với ô vuông phơi lúa, với những chậu gốm và hoa bung mình trong nắng. Dọc hai bên đường, những bức tranh Tết, thiệp chúc Tết, phướn đường hoa đầy màu sắc như hòa thêm với niềm vui của một ngày mùa. Đang đắm mình trong không gian của vùng quê trù phú với các nông phẩm kết hợp với chất liệu gốm sứ, du khách sẽ bị thu hút bởi một cây mai vàng rực nằm giữa một hồ nước xinh xắn – Hồ Chúc Phúc tiểu cảnh chính của phân đoạn từ đường Hải Triều đến đường Tôn Đức Thắng với chủ đề Vườn Nhân Ái. Tại khu vực này, Ban tổ chức Đường hoa và Công ty CP Kinh Đô trao tặng du khách những tấm thiệp xinh xắn. Cây mai vàng khoe sắc không chỉ là một phần của tiểu cảnh mà còn là nơi để treo các thiệp Tết do du khách ghi câu chúc với mong ước chuyển những lời chúc đầy yêu hương, phước lành đến người thân. Hồ Chúc Phúc đã từng hiện diện tại Đường hoa Mậu Tý 2008 lại một lần nữa hội ngộ cùng du khách. Xuân Tân Mão này, toàn bộ sự sẻ chia của du khách dành cho đồng bào vùng thiên tai thông qua những đồng xu được thả vào Hồ Chúc Phúc cùng với số tiền do Công ty CP Kinh Đô đóng góp sẽ được Ban tổ chức đường hoa chuyển vào quỹ hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai sau khi kết thúc Đường hoa Nguyễn Huệ 2011. Tiểu cảnh Lều Hoa tại phân đoạn giáp đường Tôn Đức Thắng là sự kết hợp giữa chất liệu vải và hoa mang hình ảnh một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy những bông hoa nhỏ bé thể hiện cho tinh thần tương thân tương ái của người dân thành phố. Đường hoa Nguyễn Huệ 2011 được trưng bày suốt trục đường Nguyễn Huệ, phối âm thanh hài hòa, tôn vẻ đẹp của không gian xuân. Ban tổ chức có bố trí một số điểm cà phê giải khát trước các khách sạn, thương xá Tax và trên vỉa hè để phục vụ khách tham quan. Tổ chức phố đi bộ trên đường Lê Lợi với một số nhóm biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa sạp, trò chơi dân gian… vào đêm kết thúc đường hoa (mùng 4 Tết). Theo Duonghoanguyenhue.com