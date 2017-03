Chùm ảnh: Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Quán Thế Âm

Lễ hội Quán Thế Âm thể hiện thông điệp cầu cho đất nước được an bình, nhân dân được no ấm, an lạc và hạnh phúc.



Chương trình có sự tham dự của các chư tôn đức phái Phật giáo Myanmar, Thái Lan, Hàn Quốc cùng đoàn nghệ sĩ thư pháp Nhật Bản.

Năm nay, Lễ hội được tổ chức quy mô hơn, với nhiều động phong phú, đáp ứng được nhu cầu của đông đảo bà con phật tử. Ảnh: N.TRI.



Một tiết mục múa đặc sắc mở đầu chương trình Lễ hội Quán Thế Âm.



Các bậc cao tăng tụng kinh cầu quốc thái, dân an.

Lễ hội thu hút hàng ngàn phật tử trong cả nước hành hương về tham dự.



Lễ hội mang đậm nét truyền thống văn hóa của địa phương gắn với danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.



Hình ảnh Bồ Tát phổ độ chúng sinh tại lễ hội .



Lễ hội đã tái hiện sinh động hình ảnh Bồ Tát mang những điều tốt đẹp đến với nhân gian, đem sự an lành cho mọi người.



Hội đua thuyền đoạt cờ lệnh giải cứu công chúa Huyền Trân.



Kết thúc lễ hội là phần tái hiện lại màn rước công chúa Huyền Trân.