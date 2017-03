Chùm ảnh về Danh hài huyền thoại Joan Rivers

Melissa - con gái của bà - đã thông báo tin buồn trong một văn bản: "Tôi rất đau buồn khi phải thông báo về cái chết của mẹ tôi - Joan Rivers. Bà đã yên nghỉ vào lúc 1 giờ 17 phút chiều giữa những người thân và bạn bè. (Trong hình, Joan Rivers và con gái Melissa tại tuần lễ thời trang New York vào 10-09-2012)

Joan Rivers lâm vào nguy kịch do biến chứng của một ca phẫu thuật cổ họng hôm 28/8. (Trong hình, Joan Rivers tại buổi ra mắt của bộ phim tài liệu "Joan Rivers - A Piece Of Work" tại Liên hoan phim Sundance 2010 tại Park City, 25 -01-2010.)

Danh hài nổi tiếng khởi nghiệp từ thập niên 1950. Bà gầy dựng sự nghiệp tấu hài bằng những lần xuất hiện trên “The Tonight Show”, “The Ed Sullivan Show”, “Hollywood Squares” và “The Carol Burnett Show”. (Trong hình, Joan Rivers dẫn lời cho một bài thuyết trình của Badgley Mischka trong tuần lễ thời trang New York, 14-02-2012.)

4 / 18



Bà cũng cho ra đời show truyền hình riêng đầu tiên có tên That Show With Joan Rivers. Khi That Show kết thúc năm 1969, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình khác và cũng tham gia công việc hậu trường. (Trong hình, Joan Rivers "làm trò" khi cô đến dự bữa ăn tối hàng năm của Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng ở Washington, 30 -4-2011.)