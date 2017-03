Chung kết Hội thi “Sinh viên An ninh thanh lich”

(PL)- Vượt qua 20 thí sinh trong vòng thi chung kết, Nguyễn Đình Luân và Đỗ Thị Thanh Mai xuất sắc giành giải nhất hội thi “Sinh viên An ninh thanh lịch 2013” do Đoàn trường ĐH An ninh Nhân dân tổ chức tối 23-1.





Mở đầu vòng thi chung kết, các thí sinh tranh tài trong phần thi trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam và trang phục dạ hội. Ban giám khảo chọn ra sáu thí sinh có số điểm cao nhất (ba nam, ba nữ) bước vào phần thi ứng xử.



Xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống của Ban giám khảo, hai thí sinh Nguyễn Đình Luân và Đỗ Thị Thanh Mai giành giải nhất hội thi. Hai giải nhì thuộc về các thí sinh Lưu Đặng Nhật Nam và H`ren Niê; Võ Viết Phước và Nông Thị Thanh Thùy đạt giải ba.



Hội thi nhằm tôn vinh nét đẹp sinh viên An ninh; thu hút 94 thí sinh tham dự.



Đ.VÂN



