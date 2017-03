Chúng tôi đã được gì?

Nữ đạo diễn hai lần đưa kịch Việt đến New York Nguyễn Thị Minh Ngọc hiện đang định cư ở nước ngoài nhưng gắn bó với hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Chị được biết đến ở ca ba lĩnh vực văn học - sân khấu - điện ảnh. Chị có nhiều tác phẩm văn xuôi. Chị vừa là diễn viên vừa là tác giả kịch bản phim truyện như Thời gian và vĩnh cửu, Hải Nguyệt, Sống trong sợ hãi… Chị thuộc lớp nghệ sĩ tiên phong hình thành Sân khấu nhỏ 5B, góp phần vào sự ra mắt của Sân khấu kịch IDECAF. Chị cũng nhận được nhiều giải thưởng sân khấu ở nhiều vai trò. Chị là tác giả kịch bản nhiều vở diễn nổi bật như Đứng giữa đồi cao, Giấc mộng kê vàng, Cô đào hát, Người tốt thành Tứ Xuyên, Hãy khóc đi em, Một nửa của tôi đâu, Trái tim nhảy múa, Hãy yêu nhau đi… vừa qua, chị đã hai lần đưa kịch Việt Nam diễn ở sân khấu New York. Lần gần đây nhất là vở Chúng tôi là (We are) diễn trong 12 đêm liên tục từ ngày 18 tới 26-3 tại Nhà hát Liên Á, 263 West 86th Street, thành phố New York. Vừa trở lại TP.HCM, chị có bài viết riêng cho Pháp Luật TP.HCM về tấm lòng những nghệ sĩ, người hâm mộ và bạn bè quốc tế đã hỗ trợ cho việc đưa nghệ thuật sân khấu Việt lên sân khấu Mỹ. HB Muốn diễn ở New York phải có nhà hát riêng Cuối năm 2002, tôi nhận được tài trợ của Hội đồng Văn hóa châu Á (Asian Cultural Council - ACC) đến Mỹ vài tháng để tiếp xúc với nghệ thuật biểu diễn của đất nước này. Tôi đã được gặp gỡ nhiều sân khấu nhỏ mà La Mama là tiêu biểu. Giám đốc ở đây (vừa mới mất), đã sang Việt Nam nhiều lần tìm hiểu và cộng tác với sân khấu Việt Nam (vài nhà hát ở Hà Nội). Khi được gặp lại bà ở New York, tôi có đề cập đến việc đưa tác phẩm sân khấu ở Việt Nam trình diễn tại khán phòng của bà. Bà cười nói tôi không phải là người đầu tiên có ý định đó nhưng để có thể làm được điều này, việc đầu tiên là phải đợi vì sân khấu của bà hiện đã kín lịch từ đó đến vài năm sau cho cả năm châu. Lúc được ACC đưa đến Nhà hát Liên Á (Pan Asian), bà Tisa Chang là giám đốc nghệ thuật nói với tôi bà đã làm trợ lý tại La Mama một thời gian dài và nhận ra rằng để có thể giúp chính mình và nhiều nước châu Á khác chường mặt ra sân khấu Broadway (*) (dù có hay không vài chữ off đứng trước), chỉ còn một cách là đứng ra lập một nhà hát cho riêng châu Á. Bà đã mời được vài sân khấu nhỏ tiêu biểu của Hoa, Ấn, Hàn, Nhật rồi và bà rất muốn thực hiện được một hợp tác với Việt Nam mà điều kiện đầu tiên là ít nhất phải có hai diễn viên sống tại New York để nhận được tài trợ từ Hội đồng Văn hóa thành phố. Tôi đưa cho bà kịch bản vở Người đàn bà thất lạc của tôi. Người đàn bà thất lạc lên đường vào phút thứ 89 và khi về nước được diễn tại Nhà văn hóa Phụ nữ cùng thu phát trên HTV. NTMN