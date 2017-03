Chương trình “Conan” thu hút lượng lớn khán giả

Kết quả là, chương trình của Conan O'Brien đã vươn lên đầu bảng về độ thu hút sự quan tâm của khán giả.



Sau khi phát sóng trên kênh TBS, 4.2 triệu người đã bật tivi để theo dõi “Conan."



Điều đáng chú ý là trong số này, rất nhiều khán giả là những người trẻ tuổi, trung bình ở độ tuổi 30.Các số liệu cho thấy, có tới 2.4 triệu khán giả theo dõi nằm trong đội tuổi 18-34.



Chương trình cũ của O’Brien là "The Tonight Show” xếp sau “Conan” với 3.5 triệu lượt người xem, còn "The Late Show with David Letterman" kém hơn một chút, khi thu hút được 3.4 triệu lượt khán giả.



Dự kiến, chương trình sắp tới của “Conan” sẽ là buổi trò chuyện giữa O'Brien với Tom Hanks và Jack McBrayer. Ngoài ra, chương trình còn có một màn biểu diễn ca nhạc của nhóm Soundgarden./.







Theo Văn Hưng (Vietnam+)