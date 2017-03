Chương Tử Di đóng phim về AIDS

Chương Tử Di vào vai một bệnh nhân AIDS trong “A Tale of Magic” - Ảnh: Reuters



Theo Phạm Hải (TNO)



Cố Trường Vệ, đạo diễn từng thắng giải Gấu Bạc tại liên hoan phim Berlin 2005, trong buổi họp báo quảng bá cho A Tale of Magic hôm 2.3 cho biết ông đã mời được một số “người trong cuộc” mắc HIV tham gia bộ phim này với hy vọng nâng cao nhận thức cho cộng đồng, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với những bệnh nhân HIV.A Tale of Magic lấy bối cảnh một ngôi làng Trung Quốc rơi vào tình trạng lây nhiễm tràn lan HIV/AIDS, hậu quả của nạn buôn bán máu. Những người dân trong làng bị phát hiện nhiễm bệnh được cách ly trong một ngôi trường bỏ hoang.Deyi (Quách Phú Thành thủ vai) và Qinqin (Chương Tử Di thủ vai), đều đã kết hôn nhưng vì nhiễm HIV nên bị chính vợ và chồng họ bỏ rơi, phải chuyển đến ngôi trường hoang cùng sống với những người có bệnh. Tại đây, tình yêu nảy nở giữa Deyi và Qinqin, trở thành “giai điệu đẹp nhưng bi thương” của những bệnh nhân AIDS.Cũng theo CRI, hồi tháng 9.2010, các nhà sản xuất cũng đã tung ra trailer cho A Tale of Magic, trong đó cô gái tên Qinqin xuất hiện trong bộ đồ màu đỏ, rạng rỡ như một cô dâu trong ngày cưới. Qinqin liên tục thông báo rằng cô và Deyi “đã tự nguyện kết hôn với nhau”. Ban đầu, Qinqin trông có vẻ vô cùng hạnh phúc, sau đó cô đột nhiên bật khóc nức nở…A Tale of Magic đánh dấu sự trở lại của Chương Tử Di với điện ảnh, sau hơn một năm vắng bóng kể từ scandal biển thủ tiền từ thiện hồi đầu năm 2010, đẩy cô vào cuộc khủng hoảng chưa từng có trong sự nghiệp.