Chương Tử Di nối lại tình xưa?

Chương Tử Di hẹn hò với Erik Fok, con trai thứ hai của gia tộc Fok nổi tiếng với chuỗi sòng bạc trên khắp Ma Cao (Trung Quốc) từ năm 2004.



Mặc dù Erik Fok kém Chương Tử Di tới 4 tuổi, nhưng cặp đôi này vẫn từng được xếp vào hàng “trai tài gái sắc” đẹp nhất làng giải trí Trung Quốc lúc bấy giờ, theo Xin.



Tới tháng 3.2006, chuyện tình Chương Tử Di với Erik Fok đổ bể. Một năm sau, nụ hôn bất ngờ của người đẹp Hoa ngữ trao cho tỉ phú người Israel Vivi Nevo ngay trên khán đài của một trận đấu bóng rổ NBA (Mỹ), là lời công khai chuyện tình mới của cô.

Thông tin đính hôn với Vivi Nevo cũng được Chương Tử Di mau chóng xác nhận hồi tháng 7.2008. Vivi Nevo khi đó nói rằng cả anh và Chương Tử Di đang lên kế hoạch cho một đám cưới vào năm tới.









Theo Phạm Hải (TNO)

Nhưng đến nay, đã hơn 2 năm kể từ ngày công bố đính hôn, đám cười thì chưa thấy đâu mà tin đồn Chương Tử Di đã “đường ai nấy đi” với Vivi Nevo thì vô cùng nhiều.Đặc biệt là vài ngày trước, các tay săn ảnh chụp được cận cảnh Chương Tử Di đi mua sắm ở Hồng Kông, trên bàn tay cô, chiếc nhẫn đính hôn của Vivi Nevo đã hoàn toàn "bốc hơi".Trong khi đó, thời gian gần đây, người ta không ít lần trông thấy Chương Tử Di gặp gỡ thân mật với chàng triệu phú thư sinh Erik Fok: từ buổi đi xem chương trình The House of Dancing Water ở Ma Cao, tới những buổi hẹn cà phê liên tiếp tại Hồng Kông…Khi được hỏi về khả năng tái ngộ của hai người, Erik Fok mỉm cười rạng rỡ, nói rằng anh không muốn tiết lộ chuyện riêng của mình.Còn với Chương Tử Di, câu hỏi của cánh phóng viên xoay quanh việc cô thường xuyên có mặt tại Hồng Kông có phải từ “lý do Erik Fok”, chỉ được người đẹp này trả lời bằng một nụ cười ngọt ngào, đầy bí hiểm.