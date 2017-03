Chương Tử Di ra tòa kiện tin đồn bán dâm cao cấp

Chương Tử Di lên tiếng phủ nhận tin đồn có quan hệ tình dục với Bạc Hy Lai



Thứ Năm, 04/10/2012 11:54(NLĐO) Nữ diễn viên xinh đẹp này quyết kiện vì trang tin trên đã đăng tải thông tin sai lệch cho rằng cô có quan hệ tình dục với ông Bạc Hy Lai cũng như các quan chức cao cấp khác.Tòa án lên kế hoạch cho phiên tòa bắt đầu ngày 16-10, tiếp theo là 16-11 nhưng vẫn chưa có ngày cụ thể cho các phiên điều trần. Chương Tử Di có thể không tham gia các phiên điều trần mà ủy quyền cho luật sư. Tử Di kiện trang Boxun tội “bôi nhọ” danh dự của cô gây ra các tổn thất nghiêm trọng về tinh thần và yêu cầu bồi thường.Trang tin Boxun trước đó đã đăng tải thông tin Chương Tử Di bị nhóm điều tra vụ án Bạc Hy Lai yêu cầu hợp tác để làm rõ việc cô có quan hệ tình dục với cựu chính trị gia này. Mối quan hệ giữa Bạc Hy Lai và Chương Tử Di được sắp xếp bởi tỉ phú Xu Ming, người sáng lập và là chủ tịch Tập đoàn Dalian Shide. Xu Ming thú nhận đã trả 6 triệu nhân dân tệ (tương đương 946.000 USD) để Chương Tử Di ngủ với ông Bạc trong năm 2007.Sau đó, cả hai có một số “giao dịch tình dục” để sắp xếp cho Tử Di phục vụ một số nhân vật cấp cao, trong đó có ông Bạc, với giá 10 triệu Nhân dân tệ. Người ta ước tính rằng người đẹp này đã bỏ túi ít nhất 700 triệu nhân dân tệ (tương đương 110 triệu USD) từ các giao dịch tình dục trong 10 năm qua, bao gồm cả 180 triệu tệ tiền mặt từ Xu Ming. Tài sản lớn của cô không bị đánh thuế do sự can thiệp của Xu và các quan chức khác.Ngay khi những tin trên được báo Hoa ngữ dẫn lại và lan truyền nhanh chóng thì Chương Tử Di và luật sư của cô đã ban hành thông cáo để ngăn chặn tin đồn. Ji Lingling - quản lý của người đẹp này cho biết: “Tất cả đều là vu khống! Những phương tiện truyền thông đăng tin sai lệch thật vô trách nhiệm! Chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Những tin đồn thất thiệt thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Tử Di. Hiện luật sư đang thu thập bằng chứng và khởi kiện”.Luật sư riêng của Chương Tử Di, John Mason từng lên tiếng rằng Tử Di thậm chí chưa từng gặp Bạc Hy Lai. Các báo tung tin đồn còn không có cả bức ảnh nào để làm băng chứng cho việc đó. Các buộc một phụ nữ có uy tín như Chương Tử Di là một gái mại dâm thì không phải là một hình thức bảo hộ tự do ngôn luận...Ngày 11-6, Chương Tử Di chính thức gửi đơn đến Tòa án tối cao Hồng Kông khởi kiện một số tờ báo Hoa ngữ: Apple Daily Ltd., Next Magazine Publishing Ltd vì đã đăng lại thông tin trên từ Boxun.