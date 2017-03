'Chuyện ấy là chuyện nhỏ' ngưng phát sóng

Trả lời trên Dân Việt, ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập của VTV cho biết: “VTV dừng phát sóng phim “Chuyện ấy là chuyện nhỏ” vì nhiều lý do. Khi nào phim phát sóng lại, VTV sẽ có thông báo đến quý khán giả”.



Bốn nhân vật nữ chính trong phim

Bộ phim được dán mác “18+” (phim chỉ dành cho người lớn trên 18 tuổi) chưa công chiếu đã nhận được nhiều dư luận.

phim 18+. Bên lề kỳ họp Quốc hội, ngày 10-11, GS Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã trao đổi với phóng viên Dân trí những vấn đề liên quan đến việc VTV2 phát sóng

Theo GS Đào Trong Thi những bộ phim chiếu trên VTV2 phải đáp ứng được yêu cầu về giáo dục (Ảnh Việt Hưng) 23h ngày 10-11, trên kênh VTV2 chính thức chiếu phim 18+, khiến dư luân có những phản ứng khác nhau. Vậy xin ông cho biết quan điểm của mình về vấn đề này? - Tôi nghĩ loại phim 18+ theo nghĩa để cung cấp thêm một số kiến thức, kỹ năng để giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho thanh niên là sự cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là xây dựng hoặc nhập phim 18+ như thế nào để chiếu trên truyền hình đúng mục đính, đối tượng cần hướng tới. Tôi cho rằng, phim 18+ hướng tới đối tượng và thời gian chiếu vào 23h là phù hợp. Chỉ có điều thời gian đó một số trẻ em vẫn chưa đi ngủ thì chắc là gia đình cũng phải tham gia quản lý để các em dưới 18 tuổi không tiếp cận phim 18+. Vấn đề tôi quan tâm nữa là khi chúng ta chưa có điều kiện để sản xuất tất cả những bộ phim 18+, thì phải nhập từ nước ngoài, do vậy phải lựa chọn phim phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thậm chí có những chi tiết, tình tiết quá phản cảm, không phù hợp thì phải cắt bỏ. Nhưng về cơ bản ngoài việc cung cấp đủ kiến thức cần thiết, những bộ phim cũng cần có sự hấp dẫn nhất định để tạo được hiệu quả khi chiếu. Xem clip Chuyện ấy là chuyện nhỏ

Cũng trên Dân trí, Chuyên gia truyền thông Nguyễn Đình Thành cho rằng: "cần nhanh chóng phân loại phim phù hợp với lứa tuổi như 15+, 18+ hay phim có nội dung bạo lực và tình dục. Trước khi chiếu phim nên có câu cảnh báo về nội dung và mức độ các vấn đề nhạy cảm được đề cập trong phim.

Giờ chiếu phim rất quan trọng. Những bộ phim có nội dung nhạy cảm nên được chiếu vào giờ phù hợp. Không nên quá khắt khe khi giờ chiếu những bộ phim như vậy là 23h - giờ muộn. Vào lúc này trẻ em đã đi ngủ và bố mẹ có thể xem những bộ phim có nội dung người lớn. Hơn nữa tôi cũng được biết bộ phim như "Sex and the City" cũng đã được chiếu khắp nơi trên thế giới. Hãy nhìn nó như một tác phẩm nghệ thuật và để khán giả tự do đón nhận" - ông Nguyễn Đình Thành nói".

Trước đó, trên Tuổi Trẻ Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Luân Kim, cho rằng: "Việc dán nhãn cho phim các nước đều đã làm. Tuy nhiên khi áp dụng tại Việt Nam cần có cách riêng của mình và hợp thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Riêng cụ thể về giờ phim 18+ trên VTV2 lúc 23g, những phim phát sóng trên các đài truyền hình do các đài truyền hình tự duyệt và tự chịu trách nhiệm.

Phim cũng chưa phát sóng nên chưa thể nói được điều gì. Khi phim phát sóng, có dư luận thì lúc đó mới có thể bàn luận tiếp".

Rõ ràng một bộ phim được chiếu trên sóng truyền hình quốc gia đã ít nhiều không nhận được đồng tình của công chúng. Nhiều người xem cho rằng, VTV2 cắt bỏ quá nhiều để hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nhưng lần đầu tiên VTV2 "dám" công chiếu để giáo dục giới tính nhận dư luận trái chiều và phải ngưng phát sóng cũng là điều dễ hiểu.