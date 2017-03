Chuyện "Cảnh sát múa kiếm" lên sân khấu kịch

Năm lần Hoàng Tú vào đồn công an với năm tội danh khác nhau: đua xe gây tai nạn, gây rối tại vũ trường, múa mã tấu trong trường học trước mặt nhân viên bảo vệ… Tội danh nào cũng khá nặng, nếu là dân thì đã bị pháp luật xét xử nghiêm minh, thế nhưng, với thế lực của Hoàng Tú, mỗi lần đến đồn công an là chỉ để tham quan cho vui.

Khi bắt đầu dàn dựng lại vở Nhân danh công lý là lúc dư luận báo chí đang ồn ào vì sự kiện cảnh sát giao thông Đỗ Hoài Phương Minh gây náo loạn ở sân bay Đà Nẵng với hành vi không giống ai: dùng kiếm rượt đuổi nhân viên an ninh sân bay (dư luận từ sau đó gọi vui là "múa kiếm").

Đạo diễn Đỗ Đức Thịnh “chớp” ngay chi tiết này đưa vào bản dựng mới. Anh cho biết: “Hành vi này chỉ có ở những kẻ cậy ô dù, thế lực che chắn mà ở thời nào cũng có, đưa vào càng làm cho vở kịch nóng hổi tính thời sự”.

Phó Công an quận Phái là một cán bộ công an ngán ngại thế lực, quen dựa dẫm vào người khác để tiến thân. Năm lần Hoàng Tú bị bắt vào đồn công an với tội danh dư sức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì cả năm lần anh ta được “chú Phái” cứu ra dễ dàng.

Lập luận của đại úy Phái rất buồn cười: “Làm gì có múa mã tấu? Trước giờ tao chỉ nghe nói múa lửa, múa lụa chứ có ai nói múa mã tấu đâu mà có tội danh. Mà đó có phải là mã tấu đâu, ai nói? Nó chỉ là thanh nhôm được mài bén lại thôi mà cũng làm rùm beng lên”. Lập luận này hình như nghe cũng quen quen với trường hợp của anh cảnh sát “múa kiếm” trong đời thực kia?!

Đức Thịnh xây dựng hình ảnh Hoàng Tú là chàng trai thông minh, biết kết hợp thế mạnh của gia đình với sự thông minh để “làm mưa làm gió” mà ông bố không hề hay biết, cứ tưởng con mình ngoan hiền. Phải thể hiện vai một công tử “hai mặt”: ăn chơi trác táng và hiền lành trong mắt bố, diễn viên Hòa Hiệp đã phải nỗ lực rất nhiều.

Nếu như trong bản dựng ngày trước của đoàn kịch Kim Cương, nhân vật bà Hoán – mẹ của Hoàng Tú là người dựa vào thế lực của chồng để che chắn cho con thì ở bản dựng này, ông Hoán là nhân vật chủ chốt. Ông thương con mù quáng, lúc nào cũng nghĩ con mình tốt rồi dùng thế lực “hóa giải” hết nguy cơ tù tội cho con.

Nỗi sợ mất con làm ông bố sử dụng quyền lực để bằng mọi giá, mang đến cho con sự bình an cũng là tâm lý muôn đời của bậc làm cha mẹ xưa nay. Điều quan trọng là mình đã nuôi dạy con như thế nào để khỏi phải tự dày vò mình bằng lời tự vấn muôn thuở: “Tại tôi” như ông Hoán.

Dàn diễn viên của sân khấu Phú Nhuận: NSƯT Việt Anh (ông Hoán), Thanh Thủy (mẹ bác sĩ Huy), Hòa Hiệp (Hoàng Tú), Huỳnh Đông (bác sĩ Huy), Thanh Vân (cô giáo Quỳnh), Thanh Thúy (công an Vân), Đức Thịnh (trung úy Cường), Minh Hoàng (thiếu tá Tùng), Minh Nhí (đại úy Phái)… sẽ tham gia vở Nhân danh công lý, ra mắt công chúng từ ngày 1/11 tại sân khấu Phú Nhuận (TP.HCM).