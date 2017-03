Chuyện tình Hoàng tử William lên phim truyền hình

Hoàng tử William và vị hôn thê Kate Middleton. (Nguồn: Internet)



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Theo kế hoạch, bộ phim này sẽ được ra mắt vào ngày 13/8 tới, tuy nhiên phần lựa chọn diễn viên cho phim vẫn chưa được tiết lộ.Tác giả kịch bản Linda Yellen sẽ phụ trách luôn vai trò của nhà sản xuất.Yellen cũng chính là người giữ vai trò điều hành sản xuất bộ phim nổi tiếng "The Royal Romance of Charles and Diana," kể về câu chuyện tình yêu của cha mẹ Hoàng tử William.Theo vị phó chủ tịch cao cấp điều hành sản xuất của Hallmark, Barbara Fisher, bộ phim mới sẽ dựng về cặp đôi hoàng gia nổi tiếng từ buổi họ gặp nhau lần đầu cho tới lúc lên kế hoạch cho đám cưới của đời mình.Như vậy, "William & Kate: A Royal Love Story" của Halllmark là dự án phim thứ hai làm về cặp đôi nổi tiếng này.Bộ phim đầu tiên là "William & Kate" do hãng Lifetime thực hiện, và dự định sẽ được công chiếu vào khoảng thời gian diễn ra đám cưới Hoàng gia sắp tới./.