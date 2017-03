Chuyện tình tổng thống Mỹ Obama lên phim

Theo thông tin từ trang Deadline, Southside with you, do Richard Tanne viết kịch bản và làm đạo diễn, sẽ khắc họa sâu những tình tiết trong buổi hẹn hò đầu tiên của ông Obama và bà Michelle vào năm 1989.

Ở thời điểm đó bà Michelle Robinson (tên thời con gái của Đệ nhất phu nhân Mỹ) đang là luật sư tại hãng Sidley Austin (Chicago) nơi Barack Obama - chàng sinh viên năm nhất trường luật Harvard - làm phụ tá.

Vào một buổi chiều hè, Barack đã thu hết can đảm mời Michelle - người hướng dẫn của mình ra ngoài hẹn hò. Sau khi Michelle gật đầu đồng ý, cặp đôi đã cùng tới thăm Viện Nghệ thuật, đi dạo và tới rạp xem bộ phim Do the Right Thing của đạo diễn Spike Lee ở khu Southside, Chicago.

"Chúng tôi cảm thấy tâm đầu ý hợp ngay lập tức. Cho tới cuối buổi hẹn hò, tôi đã bị chinh phục”, bà Michelle nhớ lại. Cặp đôi kết hôn vào ngày 3 tháng 10 năm 1992, sau ba năm hẹn hò.

Nữ diễn viên Tika Sumpter được chọn là người sắm vai Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle - Ảnh: Vibe

Hiện tại hãng sản xuất Homegrown Pictures đã “nhắm" nữ diễn viên Tika Sumpter (từng tham gia phim Get on Up) cho vai đệ nhất phu nhân. Đoàn làm phim đang tiếp tục tìm kiếm “một (người thủ vai) Barack hoàn hảo” trước khi dự án chính thức bấm máy vào tháng 7-2015 tại Chicago.

Theo NGUYÊN PHẠM (TTO)