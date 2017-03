Chuyển tố cáo gạ tình, tiền sang công an

Liên tiếp trong nhiều số báo vừa qua, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh những lùm xùm trong cuộc thi Hoa hậu trang sức 2007: gạ bán giải, gạ tình lấy giải, sai phạm về hồ sơ... Sau khi Báo thông tin, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã quyết định lập đoàn kiểm tra những sự việc này. Hôm qua (17-1), đoàn kiểm tra cho biết đã có kết luận trình lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Trưởng ban tổ chức bất hợp tác

Theo ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý tổ chức biểu diễn ca nhạc và băng đĩa sân khấu, ca nhạc (Cục Nghệ thuật biểu diễn), Trưởng đoàn kiểm tra cuộc thi Hoa hậu trang sức, đoàn đã có buổi làm việc tại trung ương Hội Kim hoàn mỹ nghệ đá quý Việt Nam. Tuy nhiên khi đoàn kiểm tra đến làm việc thì không nhận được sự hợp tác của ông Lê Ngọc Dũng, Tổng Thư ký Hội Kim hoàn mỹ nghệ đá quý Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch thường trực hội và Trưởng ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu trang sức 2007. Cụ thể ông Dũng đã không cho trưởng đoàn đọc quyết định kiểm tra, không cung cấp bất cứ tài liệu, hồ sơ gốc nào liên quan đến cuộc thi mà trước khi đến làm việc đoàn đã có văn bản yêu cầu.

Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch có kiến nghị gửi Bộ Nội vụ và chủ tịch trung ương Hội Kim hoàn mỹ nghệ đá quý Việt Nam xem xét và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Lê Ngọc Dũng về thái độ bất hợp tác với đoàn kiểm tra. Hiện đoàn kiểm tra chưa thể kết luận chính thức về vi phạm quy chế của cuộc thi Hoa hậu trang sức 2007 vì không nắm được hồ sơ gốc của các thí sinh. Tuy nhiên, ông Thắng nhấn mạnh: “Nếu hồ sơ gốc lệch với hồ sơ photo mà chúng tôi đang có thì lại là một vấn đề nữa...”.

1/3 hồ sơ không đủ tiêu chuẩn

Dựa trên những hồ sơ photo lưu tại Cục Nghệ thuật biểu diễn và hồ sơ do Thanh tra Bộ cung cấp, đoàn kiểm tra đã tạm thời đưa ra một số kết luận bước đầu. Cụ thể, việc trưởng BTC đưa nhà tài trợ vào ban giám khảo là không đúng do trong đề án mà BTC trình cho Cục Nghệ thuật biểu diễn phê duyệt để xin phép tổ chức cuộc thi không có nội dung này. Trong hồ sơ của 33 thí sinh tham dự thì 1/3 hồ sơ không đủ tiêu chuẩn: Chỉ có 4/33 hồ sơ của thí sinh có bằng tốt nghiệp PTTH. 29/33 hồ sơ chỉ có đơn dự thi, ngoài ra không có một giấy tờ nào khác. Đặc biệt, hai hồ sơ của thí sinh Trần Thị Ngọc Trinh đoạt giải Hoa hậu mặc áo dạ hội đẹp nhất và thí sinh Nguyễn Thị Xuân Trang (lọt vào top 10 thí sinh đẹp nhất cuộc thi) không hợp lệ. Cả hai hồ sơ này đều không có chữ ký của thí sinh dự thi và đều do một người đứng ra viết đăng ký giùm. Trường hợp thí sinh Phan Thị Long Phụng (đoạt giải Hoa hậu ứng xử) khai trong bản đăng ký dự thi là sinh viên Đại học Ngoại thương cơ sở 2 nhưng qua xác minh thì không có hồ sơ sinh viên nào ở trường này như thí sinh khai trong đơn. Thí sinh Nguyễn Trà My qua xác minh cũng cho thấy chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Riêng trường hợp tố cáo có hai thí sinh bổ sung tên vào vòng chung kết mà không qua vòng bán kết thì cả bên tố cáo (ông Lương Văn Hùng) và bên bị tố cáo (ông Lê Ngọc Dũng) vẫn chưa cung cấp hồ sơ cho đoàn kiểm tra nên đoàn kiểm tra đã yêu cầu trung ương Hội Kim hoàn mỹ nghệ đá quý Việt Nam có văn bản trả lời với Bộ.

Tiếp tục thanh tra sai phạm

Liên quan đến nội dung thí sinh tố cáo gạ tình, gạ tiền, mua bán giải... mà báo chí đã nêu trong thời gian qua vì không thuộc phạm vi quản lý nhà nước về văn hóa nên đoàn sẽ chuyển toàn bộ những hồ sơ liên quan đến sự việc này cho cơ quan công an. Bên tố cáo (ông Vũ Khắc Tiệp, Giám đốc Công ty Venus và thí sinh Phan Như Thảo) có quyền khởi kiện và thông báo với công an để tiếp tục làm rõ hơn. Từ những thông tin trên, đoàn kiểm tra cũng đề nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tạm ngưng cấp phép cuộc thi Hoa hậu trang sức cho trung ương Hội Kim hoàn mỹ nghệ đá quý Việt Nam. Do hồ sơ photo chưa đủ để kết luận sai phạm của cuộc thi nên Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã quyết định lập đoàn thanh tra do thanh tra của Bộ làm trưởng đoàn để trực tiếp làm việc với BTC. Theo ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra, kết luận sẽ có trong vài ngày nữa.

Ông Phạm Đình Thắng cho biết đoàn thanh tra sẽ làm rõ hơn các sai phạm của cuộc thi và yêu cầu BTC bổ sung đầy đủ hồ sơ gốc các thí sinh đoạt giải. “Nếu BTC tiếp tục không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định thì sẽ đề nghị thu hồi tất cả giải thưởng của các thí sinh” - ông Thắng nói.