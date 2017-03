Clip Justin Bieber kỳ thị chủng tộc được trả giá gần 22 tỉ đồng

Nhiều hãng truyền thông ngỏ ý muốn mua lại nhưng công ty đại diện của Justin Bieber đã kiên quyết từ chối.

Trước đó, giọng ca Never Say Never liên tục dính vào nhiều tai tiếng. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh Justin Bieber có những phát ngôn phân biệt chủng tộc nhiều năm trước vừa được tiết lộ và lan truyền chóng mặt trên mạng. Được biết, clip này quay ở hậu trường trong thời điểm khoảng năm 2011.

Ngay sau đó, Justin Bieber bị nhận hàng loạt những cơn bão chỉ trích và phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là việc làm không thể chấp nhận được và thực sự đáng kinh tởm vì khi phát ngôn những lời nói đó, Justin đã không phải là một nhóc trai nữa.

Ngoài ra, Justin Bieber bị coi là đã sỉ nhục cả nam ca sĩ da màu Usher - người được coi là ân sư có công phát hiện và giúp anh nổi tiếng. Dù ngay sau đó Justin đã có lời xin lỗi khá chân thành trên tài khoản cá nhân của mình nhưng không đủ làm xoa dịu cơn phẫn nộ từ dư luận.

Hiện tại, đoạn clip đã được gỡ xuống và chính công ty đại diện của Justin Bieber mạnh tay xử lý vụ việc trên. Về phần mình, hiện tại nam ca sĩ nổi loạn này đang cùng bố là Jeremy sang Mexico nghỉ dưỡng để tránh những cơn bão dư luận.

MỸ DUYÊN