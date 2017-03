Clive Owen hóa thân thành nhà văn Hemingway

Nam diễn viên Clive Owen - Ảnh: Virginmedia



Theo THANH PHẠM (TTO, Hollywood, Movieweb)



Clive Owen là nam diễn viên Anh rất thành công tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Anh nổi tiếng với vai vua Arthur trong bộ phim King Arthur (Vua Arthur) vào năm 2004, từng giành giải Quả cầu vàng và được đề cử Oscar cho vai bác sĩ Larrytr Bagley ong Closer (Gần hơn) cũng vào năm đó.Bộ phim Hemingway và Gellhorn tập trung vào cuộc đời của nhà văn Mỹ Hemingway, đặc biệt là mối tình với người vợ thứ ba - nữ nhà báo Martha Gellhorn. Vai diễn này do “thiên nga nước Úc” Nicole Kidman đảm nhiệm. Trong khi đó, Molly Parker vào vai người vợ thứ hai và Parker Posey vào vai người vợ thứ tư của Hemingway.Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của diễn viên từng đoạt giải Emmy David Strathaim trong vai bạn của Hemingway, Rordigo Santoro vai người bạn khác tên Zarra cùng các diễn viên khác như Lars Ulrich, Santiago Cabrera, Robert Capa,…Hemingway và Gellhorn sẽ do đạo diễn từng được đề cử Oscar Philip Kaufman thực hiện. Phim đã bấm máy tại San Francisco và sắp tới sẽ có các cảnh quay ở Tây Ban Nha, Trung Quốc, Cuba và New York (Mỹ).Dự kiến phim sẽ được công chiếu vào năm 2012.Hemingway là nhà văn Mỹ nổi tiếng với nguyên lý “tảng băng trôi”. Ông từng nhận nhiều giải thưởng văn học danh giá, trong đó có giải Pulitzer năm 1953 với tác phẩm Ông già và biển cả và giải Nobel văn học năm 1954. Ông cũng nổi tiếng với những mối tình khắc cốt ghi tâm với 4 người vợ của mình. Tháng 7-1961, Hemingway đã tự sát bằng một phát súng vào đầu.