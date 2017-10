'Cô Ba Sài Gòn' của Ngô Thanh Vân khuấy đảo LHP Bu San

Chiều tối 12-10, Liên hoan phim Busan 2017 đã chính thức khai mạc thu hút hàng trăm ngôi sao hàng đầu của nền điện ảnh các nước châu Á trong đó có "đả nữ" Ngô Thanh Vân cùng êkíp phim Cô Ba Sài Gòn gồm: diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X, Oanh Kiều, đạo diễn Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn.

Liên hoan phim Busan lần thứ 22 năm nay thu hút 300 bộ phim đến từ 75 quốc gia khác nhau. Lễ khai mạc có sự góp mặt của hàng trăm đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên xuất sắc trên toàn thế giới và được dẫn dắt bởi diễn viên Jang Dong Gun và ca sĩ Yoona (SNSD).

Bộ phim Cô Ba Sài Gòn với tựa đề tiếng Anh là The Tailor sẽ có buổi công chiếu đầu tiên tại sự kiện này vào ngày 14-10. Sản phẩm điện ảnh Việt khai thác chủ đề Sài Gòn xưa và tôn vinh trang phục truyền thống Việt Nam là áo dài với sự tham gia của dàn diễn viên ấn tượng như: NSND Hồng Vân, Diễm My, Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc, Diễm My 9X, S.T, Oanh Kiều, Tùng Leo, Hải Triều.

Dự kiến phim sẽ ra mắt khán giả tại Việt Nam vào ngày 10-11.



Bốn người đẹp phim 'Cô Ba Sài Gòn' rạng rỡ tại Hàn Quốc



Nhà sản xuất - diễn viên Ngô Thanh Vân nền nã với áo dài tối màu, trang điểm quý phái



Ninh Dương Lan Ngọc rực rỡ sắc đỏ



Diễm My 9X nổi bật với áo dài trắng kết cườm



Đoàn phim thu hút sự chú ý của quan khách LHP Busan 2017