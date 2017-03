Cô bé 8 tuổi đạt quán quân Đồ Rê Mí mùa 8

Thu An với tiết mục Lời mẹ hát.

Ngay từ ca khúc mở đầu “Lời mẹ hát”, Thu An đã được giám khảo Thanh Lam ngợi khen: “Con thực sự vút bay trong bài hát” và giám khảo Phương Uyên thì bị chinh phục hoàn toàn. “Con tiến bộ quá rõ rệt, con rất xứng đáng, nếu chỉ tính bài hát này thì con chính là quán quân của Đồ Rê Mí”, giám khảo Phương Uyên đầy phấn khích.

Mặc dù gặp trục trặc ở ca khúc thứ 2 khi vào nhịp mic không lên tiếng nhưng Thu An đã rất bản lĩnh như một ca sỹ chuyên nghiệp, bình tĩnh lấy lại phong độ.

Thu An trở thành quán quân Đồ Rê Mí mùa 8.

Xuất sắc không kém là Á quân Hải Nam – cậu bé 5 tuổi đáng yêu đến từ Bình Phước. Với hai ca khúc “Từ Radolip đến Pắc Bó” và “Tiếng hát em thơ” khán giả thấy “Một sự hiên ngang rất Hải Nam với tiếng hát trong veo, lanh lảnh”, giám khảo Châu Anh nhận xét.

Hải Nam đầy bản lĩnh với “Từ Radolip đến Pắc Bó”.

Anh chàng thông minh, siêu quậy của Đồ Rê Mí 2014 lúc nào lên sân khấu cũng rất bình tĩnh, không lo lắng và tỏa sáng chính bởi sự vô tư, hồn nhiên của mình.

Cậu bé lôi cuốn khán giả bởi giọng hát trong trẻo, sự hồn nhiên và đáng yêu. Top 2 Đồ Rê Mí cũng đã có một màn kết hợp khá ăn ý trong MV chung được quay công phu tại Singapore ngay trước Chung kết.

Cậu bé 5 tuổi đến từ Bình Phước trở thành Á quân Đồ Rê Mí 2014. Ngoài hai thưởng cao nhất, 4 giải phụ cũng đã được công bố trong đêm Chung kết.

Đêm Chung kết là một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc với những tiết mục ấn tượng của giám khảo cùng sự trở lại của top 12 Đồ Rê Mí và các ca sỹ khách mời.

Với ca khúc “Cho tôi một vé đi tuổi thơ”, Xuân Bắc biến hóa đầy nhí nhảnh thành học sinh tiểu học ngồi chung lớp với các thí sinh Đồ Rê Mí, nhà báo Ngô Bá Lục vào vai… bố Xuân Bắc. Biên đạo múa Trần Ly Ly vào vai cô giáo còn giám khảo Châu Anh thành… cô bán kem.

MC Ốc Thanh Vân đã chớp ngay cơ hội chọc ghẹo nhà báo Ngô Báo Lục: “Hôm nay em mới biết anh có con trai lớn thế này đấy”.

Nhà báo Ngô Bá Lục hài hước trả lời: “Cậu con trai này bướng lắm. Lúc ở nhà phải dỗ mãi mới chịu đi học”.