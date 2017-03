Cô bé 9 tuổi có giọng hát thiên thần tại VN's Got Talent

Đến dự thi với trang phục giản dị, ban đầu cô bé 9 tuổi Vũ Đình Tri Giao không gây ấn tượng với mọi người bởi giọng nói tiếng Việt lơ lớ như người nước ngoài. Tri Giao tỏ ra khá nhút nhát và bẽn lẽn dù được hai MC Quyền Linh và Chi Bảo tích cực động viên, cổ vũ.

Tuy nhiên, ngay khi ra sân khấu, thí sinh nhí này đã gây bất ngờ lớn cho cả giám khảo và khán giả. Sau lời giới thiệu ngắn gọn, Tri Giao bắt đầu tiết mục dự thi của mình với ca khúc tiếng Anh You raise me up. Giọng hát trong trẻo, hồn nhiên và đong đầy cảm xúc của cô bé khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động. Không chỉ sở hữu giọng hát như thiên thần, Tri Giao còn khiến mọi người phiêu theo giai điệu của ca khúc qua những biểu cảm của gương mặt và động tác hình thể như ca sĩ chuyên nghiệp. Cô bé đã hoàn toàn chinh phục khán giả và ghi điểm tuyệt đối với cả ba giám khảo.

Thí sinh nhí Vũ Đình Tri Giao khiến khán giả lặng người vì xúc động khi cất giọng hát thiên thần thể hiện 'You raise me up'.

Nghệ sĩ Thành Lộc phải thốt lên: “Cháu là cô thiên thần nhỏ bé trong thiên đường. Có lẽ trong ngày hôm nay người duy nhất là cháu đã biến sân khấu này thành một thiên đường”. Còn giám khảo Huy Tuấn thì cho biết anh cảm thấy rất sung sướng khi được lắng nghe từ đầu đến cuối tiết mục dự thi của thí sinh nhí này.

Chia sẻ về năng khiếu ca hát của cháu gái, bà ngoại Tri Giao cho biết: “Lúc 4 tuổi cháu đã được học đàn piano và bắt đầu học hát nhưng còn nhút nhát lắm. Vì thế gia đình quyết định cho cháu đi thi để tập tính dạn dĩ, quen biết nhiều hơn và để mở mang đầu óc”.

Cũng như tất cả cuộc thi Got Talent ở những quốc gia khác, tài năng hát và nhảy vẫn là những thể loại được nhiều thí sinh lựa chọn thể hiện tại Vietnam’s Got Talent. Ngoài Vũ Đình Tri Giao, trong tập 8 của chương trình còn xuất hiện thí sinh nhí thứ hai là Nguyễn Lê Nguyên. Thần tượng ca sĩ quái chiêu Lady Gaga nên cậu bé 11 tuổi đã chọn thể hiện ca khúc Born this way để dự thi. Giọng hát của Lê Nguyên không đặc biệt nhưng chính phong cách trình diễn nhiệt tình, tự tin của cậu bé lại gây ấn tượng với giám khảo và khán giả.

Thúy Hạnh cho biết chị rất thích cách biểu diễn chuyên nghiệp, say sưa và tràn đầy sức sống của thí sinh này. Còn nhạc sĩ Huy Tuấn thì khen ngợi: “Trông cháu rất rụt rè nhưng cất tiếng hát lên thì thành một con người khác. Born this way - sinh ra đã là như thế thì chú nghĩ rằng cháu sinh ra để đứng trên sân khấu rồi đấy”.

Cậu bé Nguyễn Lê Nguyên tự tin thể hiện ca khúc 'Born this way' của ca sĩ quái dị Lady Gaga.

Lê Nguyên cho biết em sinh ra tại Đà Lạt nhưng đã chuyển lên TP HCM sống cùng gia đình được gần 1 năm. Từ nhỏ cậu bé đã thích nhảy và rất thần tượng nữ ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga cả về giọng hát và gu thời trang đặc biệt, quái dị. Em yêu thích thông điệp trong những ca khúc của Lady Gaga và thường lên mạng để nghe và bắt chước nhảy theo. Thí sinh nhỏ tuổi này cũng thành thật chia sẻ, vì chỉ có 4 ngày tập hát ca khúc Born this way nên em chưa thực sự hài lòng với phần trình diễn của mình.

Cũng với tài năng ca hát, thí sinh Nguyễn Xuân Lân - thành viên nhóm nhạc 4U từng được khán giả biết đến qua bộ phim Những nụ hôn rực rỡ cũng góp mặt trên sân khấu Vietnam’s Got Talent. Với lợi thế là ca sĩ đã có kinh nghiệm biểu diễn nhiều trên sân khấu chuyên nghiệp, nam thí sinh này rất tự tin và khá thành công khi thể hiện ca khúc Price tag của Jessie J. Trước khi đến với cuộc thi này, Xuân Lân cũng từng thử sức ở nhiều sân chơi âm nhạc để trau dồi thêm kinh nghiệm và khả năng ca hát. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Anh thấy rõ sự tiến bộ của em. Em đã biết cách biến một bài hát của người khác thành của mình, đó là điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ”.

Anh chàng beatboxer Nguyễn Cường lại khuấy động sân khấu Nhà hát Quân đội TP HCM với màn trình diễn đầy sáng tạo. Chứng kiến tiết mục của nam thí sinh này, hai giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc và nhiều khán giả đã phải đứng dậy để nhún nhảy theo những động tác của anh. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Tôi chứng kiến nhiều beatboxer rồi nhưng tiết mục của bạn thật sự gây cho tôi rất nhiều cảm hứng. Bạn đã đưa tôi vào thế giới riêng của bạn. Những kỹ năng và âm thanh mà bạn phát ra quả thật rất hiếm khi nghe thấy một người nào làm được như thế”.





Thí sinh Nguyễn Cường trổ tài sáng tạo với bộ môn beatbox.

Với nghệ danh Mr T, Nguyễn Cường từng trình diễn chung với những ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Đinh Tiến Đạt, Hà Okio… và được yêu mến trong giới beatboxer của Việt Nam. Ngoài công việc chính là kinh doanh thời trang, Nguyễn Cường đang làm chủ nhiệm CLB Beatbox TP HCM và tổ chức lớp dạy riêng cho những ai chưa biết và muốn khám phá bộ môn nghệ thuật này. Chia sẻ cảm xúc khi đến với cuộc thi, nam thí sinh nói: “Mình tin là với khả năng làm mới lạ qua từng vòng, mình sẽ chinh phục được mọi người”.

Tập 9 của chương trình còn có nhiều tiết mục khác ghi điểm với ban giám khảo và lọt vào vòng trong như cặp đôi múa đương đại Nguyễn Hoàng Nhật và Trần Ly Na, nhóm nhảy Up Style với đạo cụ tự chế độc đáo tạo hiệu ứng đẹp trên sân khấu, nhóm Freaky Funk sáng tạo với việc mix các ca khúc hot thành tiết mục riêng, thí sinh Đinh Ngọc Hoàng với giọng hát và phong cách giống ca sĩ nhóm nhạc Guns & Roses, Y Krock với ca khúc Ly cà phê Ban Mê…

Tập 9 với những tiết mục cuối cùng trong vòng loại sân khấu phía nam của Vietnam’s Got Talent được phát sóng vào 20h tối chủ nhật ngày 26/2 trên kênh VTV3.

