Có chứng cứ bà Đào Kim Hoa lừa dối

Hành trình tìm sự thật về vụ “đạo” thơ

Trong số này, có bản fax đăng ký gửi Ban Tổ chức (BTC) Festival thơ quốc tế Đài Bắc 2001 với nội dung bà Đào Kim Hoa tự cung cấp lý lịch cá nhân, được fax từ máy fax của cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội, số máy fax bà Hoa cung cấp là 84-4-8263777.

Trong bản lý lịch gửi cho BTC, bà Đào Kim Hoa đã tự giới thiệu mình: “She knows very well about Vietnam Literature and its Creative Body” (Người am hiểu sâu sắc về văn học Việt Nam và các nhà văn Việt Nam); “Now Dao Kim Hoa works as an editor for the Vietnam Literature Review” (Hiện nay Đào Kim Hoa đang là biên tập viên Tạp chí Văn chương Việt Nam); “She had written some poems, essays, articles, cultural research of other nations” (Người sáng tác thơ, viết tiểu luận, tản văn, nghiên cứu văn hóa các nước)... Theo hồ sơ này thì khó có thể phủ nhận bà Hoa không phải là nhà thơ. Đây chính là cơ sở để BTC Festival thơ quốc tế Đài Bắc 2001 gửi cho bộ phận biên dịch giới thiệu về bà Hoa trong các tài liệu liên quan đến festival này. Bộ phận biên dịch chỉ đơn giản dịch đúng tất cả những gì bà Đào Kim Hoa cung cấp bằng tiếng Anh trên bản fax này.

Một tài liệu nữa cũng được phía Đài Loan cung cấp là mẫu hợp đồng bản quyền mà theo đúng quy định, đơn vị tổ chức Unitas đã ký với tất cả các nhà thơ quốc tế tham gia chương trình, với mục đích sử dụng bản quyền tác phẩm để in thơ trong tập thơ Nạm lên trời sao cùng các ấn phẩm tuyên truyền cho Festival thơ quốc tế.

Mẫu hợp đồng bản quyền cho phép sử dụng tác phẩm sử dụng tiếng Anh, vì thế việc bà Đào Kim Hoa cho rằng BTC có lỗi khi tự phong cho bà là nhà thơ, tự tiện in thơ, tự gán cho bà là tác giả, tự dịch thơ và cung cấp bản thảo mà không xin phép... vì bà không biết tiếng Trung là không hợp lý.

Nội dung của hợp đồng đã ghi rõ đây là hợp đồng bản quyền về các tác phẩm “do tôi đã sáng tác, đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh” và đồng ý cho BTC “dịch bản thảo sang tiếng Hoa, rồi in trong tuyển tập có trình bày song ngữ đối chiếu Anh – Trung”.

Người ký hợp đồng cũng cam kết với BTC: “Tôi cũng đồng ý cho phép BTC in lại thơ của tôi và bản dịch sang tiếng Hoa để làm tài liệu quảng bá hoặc cung cấp thông tin độc quyền cho Festival thơ và Tạp chí Văn học Liên hợp (Nguyên văn tiếng Anh: “I also permit the administration to reprint my poems and their Chinese translations in the promotional or information-providing materials exclusively released for the poetry Festival and in Unitas: A Literary Monthly”).

Bà Đoàn Thị Lam Luyến, Giám đốc Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam, cho biết trung tâm sẽ làm việc với BTC ở Đài Bắc để giải quyết đến cùng vụ việc này. Nếu BTC khẳng định bà Hoa đã ký tên tác giả của 4 bài thơ đó thì đương nhiên là phải xử lý theo đúng luật.