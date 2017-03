Cô gái 1,66 m trở thành Miss Universe 2012

Các ngôi vị Á hậu thuộc về: Janine Tugonon (Philippines - Á hậu 1), Irene Esser (Venezuela - Á hậu 2), Renae Ayris (Australia - Á hậu 3), Gabriela Markus (Brazil - Á hậu 4).

Ngay từ khi đăng quang Miss USA, Olivia Culpo đã khiến nhiều người Mỹ ngạc nhiên với chiều cao khiêm tốn của mình - 1,66 m. Nhưng cô gái "chân không thật dài" đó đã tiếp tục chinh phục cuộc thi hội tụ những nhan sắc hàng đầu thế giới. Olivia có gương mặt mà người ta khó tìm thấy trong một xã hội đề cao những vẻ đẹp nóng bỏng nhưng thiếu chiều sâu như Mỹ.

Vòng thi ứng xử là sự thể hiện khó có thể tuyệt vời hơn của các cô gái trong một cuộc thi sắc đẹp. Ngoại trừ đại diện Venezuela trả lời có phần ngắc ngứ và né tránh, 4 người đẹp còn lại trong top 5 đều thể hiện sự tinh tế, mạch lạc và thông minh trong các câu hỏi không hề dễ. Đại diện Philippine - Janine Tugonon - nhận được sự tán dương nhiệt liệt nhất với phần thể hiện ngắn gọn của mình. Cô nhận được câu hỏi: "Theo bạn, tiếng Anh có phải là điều bắt buộc với một Hoa hậu Hoàn vũ không?". Cô chia sẻ bằng thứ tiếng Anh khá rõ ràng: "Theo tôi, ngôn ngữ không phải là vấn đề quá quan trọng mà quan trọng hơn là kỹ năng thể hiện ngôn ngữ đó".

Đại diện Australia được hỏi về việc cân nhắc giảm cân nếu ký được hợp đồng với một công ty người mẫu lớn. Renae Ayris nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói: "Tôi rất tự tin về cơ thể mình. Nếu ai đó nói tôi quá béo, tôi sẽ bỏ qua lời của họ". Tuy phải nhờ đến phiên dịch nhưng đại diện Brazil có câu trả lời ứng xử khá tinh tế. Gabriela Markus được hỏi: "Cô nghĩ sao về việc mặc áo tắm chốn đông người?". Người đẹp nói: "Tôi tin trang phục chúng ta mặc không quá quan trọng mà điều quan trọng là cách chúng ta thể hiện, điều tỏa ra từ chúng ta trước người khác. Mặc bikini cũng không sao cả, chúng ta vẫn có thể tỏa sáng bằng thứ ánh sáng của bản thân".

Người đẹp chủ nhà nhận được câu hỏi: "Điều gì bạn từng làm và không bao giờ muốn làm lại nữa". Cô trả lời chân thành: "Tôi cho rằng, những việc chúng ta làm, dù tốt hay xấu, đều là những trải nghiệm, đều mang lại những bài học. Riêng tôi, tôi từng bắt nạt anh họ và đối xử không tốt với người thân, tôi không bao giờ muốn lặp lại những điều đó".

Hoa hậu Venezuala nhận được câu hỏi khá khó: "Nếu được ban hành một bộ luật, bạn sẽ ra luật gì?". Cô trả lời hơi ngắc ngứ nhưng khá khôn khéo khi tránh đối diện với những chọn lựa khó khăn: "Tôi nghĩ những luật lệ cần thiết cho chúng ta đều đã có. Luật là những chỉ dẫn cho chúng ta trong cuộc sống. Do đó, theo tôi, hãy để cho chuyên gia và những người có kinh nghiệm làm việc này".

5 thí sinh sẽ bước vào phần thi cuối cùng - ứng xử - gồm: Venezuela, Janine Tugonon - Philippines, Australia, Olivia Culpo - Mỹ, Brazil là những quốc gia có đại diện vào top 5.

10 người đẹp cuộc thi trình diễn trang phục dạ hội trên nền nhạc ca khúc của nhóm Train. Đại diện Pháp và Australia đều chọn váy trắng đính đá lấp lánh. Thí sinh Brazil cũng chọn váy đính đá, nhưng màu nude và ôm sát. Hoa hậu Nga váy xanh, xẻ đùi cao và xõa mái tóc xoăn dài. Trang phục dạ hội của Hoa hậu Venezuela cũng đính đá xanh lấp lánh. Hoa hậu Mỹ búi tóc cao tren đỉnh đầu, diện chiếc váy đỏ tía với phần chân bồng bềnh. Do chiếc váy quá dài và nhiều lớp, người đẹp vấp vào váy, suýt ngã. Tuy nhiên, cô không đến nỗi bị ngã như các người đẹp Mỹ tại các kỳ Miss Universe trước đây. Hoa hậu Hungary nhẹ nhàng với váy trắng, đại diện Phillipines chọn váy xanh lơ còn cô gái đến từ Mexico đỏ rực với chiếc đầm xẻ cao. Mỹ nhân Pháp ngọt ngào với đầm nude lấp lánh.

Ngay sau phần thi dạ hội của top 10, giải phụ Hoa hậu Thân thiện được công bố. Đại diện Guatemala giành được danh hiệu này. MC gốc Việt Jeannie Mai trao thường cho cô ngay trong hậu trường - khi người đẹp Guatemala đang làm tóc để chuẩn bị bước ra sân khấu vào khoảnh khắc đăng quang.

Đêm chung kết đang diễn ra ở Las Vegas, Mỹ. Top 10 thí sinh vừa được công bố, gồm: Australia, Nga, Brazil, Pháp, Venezuela, Mỹ, Hungary, Nam Phi, Mexico, Philippines.

Top 16 được công bố ngay sau phần chào hỏi, gồm các đại diện đến từ: Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Peru, Nga, Mexico, Ba Lan, Hungary, Nam Phi, Philippines, Croatia, Brazil, Kosovo, Australia, Ấn Độ, Mỹ. Kết quả này được đánh giá là khá bất ngờ khi nhiều gương mặt được đánh giá cao đã không có cơ hội đi tiếp cuộc thi. Top 16 bước ngay vào phần thi trang phục bikini để từ đó Ban giám khảo chọn ra top 10 người đẹp trình diễn trang phục dạ hội.

Sự thất bại của Diễm Hương một lần nữa chứng tỏ, Việt Nam vẫn chưa thể chinh phục được đấu trường Miss Universe - cuộc thi đề cao những vẻ đẹp nóng bỏng, gợi cảm và khỏe khoắn. Diễm Hương đã thể hiện tốt hơn nhiều so với chính bản thân cô tại cuộc thi, nhưng vẫn chưa đủ, dù chỉ là để vào top 16. Đến nay, thành tích cao nhất của VN tại các kỳ Miss Universe vẫn thuộc về Thùy Lâm khi cô lọt vào bán kết kỳ thi năm 2008 diễn ra tại VN.

Do gặp nhiều khó khăn về địa điểm tổ chức, Hoa hậu Hoàn vũ năm nay được tổ chức muộn hơn thường lệ. Diễn ra vào trung tuần tháng 12, đêm chung kết Miss Universe tràn ngập không khí Giáng sinh từ cách bài trí sân khấu.



Đại diện Việt Nam (thứ hai từ phải qua) cùng các thí sinh tham dự Miss Universe.

Đêm thi mở đầu bằng màn chào hỏi của các thí sinh trong bộ đồng phục bó sát đủ màu. Các người đẹp đều thể hiện rõ sự tự tin trong những bước di chuyển gợi cảm. Hoa hậu Guam gặp một sự cố nhỏ khi suýt nữa trượt ngã trên sân khấu. Đại diện Việt Nam bước ra cuối cùng trong chiếc váy màu đỏ. Cô để tóc xõa, xoăn nhẹ, khoe nụ cười tự tin, rạng rỡ.



Người đẹp gốc Việt Jeannie Mai là một trong 3 MC của chương trình. Cô dẫn ở hậu trường.

MC của chương trình là gương mặt của năm ngoái - Andy Cohen - cùng sự xuất hiện của nữ MC đến từ kênh E!News Giuliana Rancic. Năm ngoái, Andy và cộng sự Natalie Morales đã làm rất tốt vai trò khi khuấy động đêm trao giải bằng những màn đối đáp thú vị. MC gốc Việt Jeannie Mai đến từ chương trình How Do I Look? của kênh Style xuất hiện trong vai trò bình luận viên, trò chuyện với khán giả phía sau sân khấu.

Chung kết Miss Universe 2012 diễn ra tại Planet Hollywood Resort & Casino ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. Đây là cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thứ 61 và là kỳ thi đầu tiên cho phép thí sinh chuyển giới tham dự. Tuy nhiên, Miss Universe 2012 không có sự tham gia của người đẹp nào thuộc giới tính thứ ba.

Theo Huyền Anh - Như Ngọc (VNE)