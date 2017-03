Cô gái 17 tuổi chinh phục LHP Ong Vàng

Phan Huyền My

1. Đam mê điện ảnh từ nhỏ, năm 2009, Phan Huyền My đến với dự án Chúng ta làm phim của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển điện ảnh VN (TPD). Mẹ và con xuất phát từ ý muốn được làm phim của cô bé Phan Huyền My, khi ấy mới 16 tuổi. Theo chia sẻ, người đầu tiên mà cô nghĩ tới khi bắt tay làm phim chính là mẹ.

Với chiếc máy quay của TPD, Phan Huyền My đã ghi lại cuộc sống thường nhật trong chính gia đình mình. Đó là câu chuyện về sự khác biệt trong quan niệm sống giữa hai thế hệ. “Mẹ thì nghiêm khắc, cấm con không được tiêu tiền, ép tóc, dùng điện thoại di động... Trong khi em gái của tôi, 15 tuổi, rất muốn được khẳng định bản thân và làm theo ý mình...” - đạo diễn chia sẻ.

Phim có nhiều tình huống hài hước, sống động, nhưng cũng tràn đầy yêu thương nên đã để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Trong Tuần lễ phim Việt Nam tại Mỹ diễn ra tháng 11 vừa qua, phim ngắn này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Điện ảnh lựa chọn để trình chiếu cùng với các phim của các đạo diễn tên tuổi: NSND Đặng Nhật Minh, Bùi Thạc Chuyên... Vì thế, số điểm cao nhất của BGK sinh viên (gồm 75 người) - những khán giả khó tính và công minh nhất - dành cho Mẹ và con là rất thuyết phục. Quang Nghĩa - một đạo diễn có phim tham dự LHP Ong Vàng - còn nhận xét, Mẹ và con sẽ là xu hướng làm phim trong tương lai của điện ảnh.

2. Trong quá trình thực hiện Mẹ và con, Phan Huyền My nhận được sự hỗ trợ của TPD và sự hướng dẫn của cá nhân đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Với Huyền My, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là thần tượng số 1 và là người thầy đầu tiên chỉ cho cô bé cách quay phim và làm thế nào để trở thành đạo diễn. Chính Bùi Thạc Chuyên còn nhờ chuyên gia người Pháp Frankc Desmoutin hoàn thiện phần âm thanh của phim Mẹ và con trước khi gửi phim đi chiếu ở Mỹ.



Cảnh phim Mẹ và con

Trước những thành công bước đầu của con gái, sau Lễ trao giải LHP Ong Vàng diễn ra chiều qua (16/12) tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Minh - mẹ của đạo diễn nhí Phan Huyền My - không giấu nổi niềm xúc động và phấn khởi. Ban đầu, bà là người cực lực phản đối Huyền My đến với điện ảnh. Gia đình không có ai làm nghệ thuật, nên người mẹ ấy chỉ có mong ước bình dị là con sẽ theo học ngành tài chính hoặc ngân hàng để sau này có một công việc làm ổn định... Nhưng niềm say mê của cô gái trẻ đã thuyết phục bà mẹ “cổ hủ” (từ mà em gái Huyền My nói về mẹ trong phim). Giải thưởng ở LHP Ong Vàng được Huyền My xem là bước đệm để cô bước vào giảng đường ĐH Sân khấu & Điện ảnh.

Vẫn biết rất ít bạn gái theo đuổi ngành đạo diễn điện ảnh, nhưng Huyền My không từ bỏ mơ ước của mình...

Lễ trao giải LHP Ong Vàng, do khoa Nghệ thuật Điện ảnh - ĐH Sân khấu & Điện ảnh tổ chức diễn ra chiều qua (16/12) tại Rạp Kim Đồng (Hà Nội). Các giải thưởng: giải Ong Vàng trao cho phim tài liệu Nghề giật lùi; giải Ong Bạc - phim Món quà và căn phòng; giải Đạo diễn xuất sắc nhất - Phan Hồng Thanh (phim Đi về nơi hoang dã); giải Quay phim xuất sắc nhất - Đoàn Anh Phương; giải Khuyến khích - phim hoạt hình Chú bé đánh giày; giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn - Mẹ và con.





Theo Hà Chi (TT&VH)