Cô gái rửa chén bật khóc khi giành quán quân 'Solo cùng Bolero'

Trước đêm Chung kết xếp hạng, Tố My được nhiều người dự đoán là Quán quân năm nay. Tuy nhiên, cô thiếu may mắn trong chặng đua cuối cùng. Các tiết mục mà Tố My mang đến trong đêm thi đều thể hiện sự đầu tư, chăm chút, tiêu biểu như tiết mục đơn ca liên khúc "Tâm sự đời tôi - Đừng nhắc chuyện lòng". Cô đã mang cả ôtô cổ lên sân khấu, cũng như mời em gái Tố Ny tham gia biểu diễn minh họa. Tuy nhiên, phần thi đơn ca của Tố My lại không thành công. Ý Lan cảm thấy tiếc vì thí sinh này hát đôi câu bị chênh phô. "Tôi đặt niềm tin vào Tố My. Đây là hai bài nổi tiếng của chị nhưng em không thể hiện tốt, tập chưa kỹ, có lẽ do quá tập trung vào phần biểu diễn", Phi Nhung nói. Tổng số điểm mà giọng ca Đà Nẵng nhận được ở phần thi đơn ca là 39 điểm.