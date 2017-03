Cô gái vàng của ABBA tái xuất

Khi nhắc đến ca khúc Happy New Year quen thuộc của ban nhạc Thụy Điển ABBA vang lên mỗi dịp xuân về, khán giả Việt Nam lại nhớ về cô gái tóc vàng có chất giọng cao, trong vắt ngồi bên salon cất lên những tiếng hát đầu tiên. Đó là Agnetha Faltskog - một trong hai giọng ca chính, là linh hồn của ABBA.

Mảnh ghép hoàn hảo của ABBA

Trước khi nổi tiếng rầm rộ trên thế giới với tư cách thành viên của ABBA, Agnetha Faltskog đã được biết đến ở quê nhà qua đĩa nhạc đầu tiên mang tên mình vào năm 1968, khi mới 18 tuổi. Album Agnetha Faltskog đã bán được hơn 800.000 bản - một con số thành công so với thời bấy giờ. Các ca khúc trong album liên tục được phát trên radio, lọt vào top cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc.

Gia nhập ABBA cùng với người chồng là Björn Ulvaeus trở thành mốc son trong sự nghiệp của Agnetha. Cô được khán giả gọi bằng cái tên trìu mến “Cô gái vàng của ABBA”. Ca khúc đầu tiên mà bốn thành viên Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson and Anni-Frid Lyngstad thu âm - Hej, Gamle Man nói về một người lính già nhanh chóng trở thành “hit”, vươn tới vị trí thứ năm về doanh thu và đứng thứ nhất suốt 15 tuần trên bảng xếp hạng âm nhạc Svensktoppen thịnh hành thời bấy giờ ở Thụy Điển.

Agnetha Faltskog một thời lừng lẫy cùng ABBA (ảnh trái) và hiện tại.

Sở hữu giọng hát cao và sáng, Agnetha là mảnh ghép hoàn hảo cho ABBA. Cô đảm nhận vai trò hát solo trong nhiều bản hit của ABBA.

Bản thân Agnetha Faltskog có 18 lần lọt vào bảng xếp hạng Svensktoppen, trong đó có nhiều ca khúc tự sáng tác. Làng nhạc thế giới khi đó nhận xét Agnetha Faltskog có phần thành công hơn các thành viên còn lại của ABBA cả trước và sau khi nhóm nổi tiếng trên toàn cầu.

Cuộc tái xuất trang nhã và lộng lẫy

Tháng 4-2004, Agnetha phát hành đĩa đơn mới If I Thought You’d Ever Change Your Mind nhưng thực chất là một bản cover. Ca khúc này sau đó nhanh chóng vọt lên vị trí thứ hai ở Thụy Điển và khuấy đảo làng nhạc châu Âu. Chỉ vài tuần sau, album My Colouring Book được phát hành, là tuyển tập cover của Agnetha từ những ca khúc nổi tiếng những năm 60. Với bản tính ưa sự yên lặng, sau đó Agnetha tiếp tục lui vào hậu trường.

Phải tới đầu hè năm nay, cô gái của ABBA ngày nào mới chính thức tái ngộ khán giả bằng nhạc phẩm mới, album A gồm 10 ca khúc sẽ được phát hành vào ngày 13-5 tới.

Sống ẩn dật suốt 25 năm qua, quyết định cầm mic lại là điều mà danh ca 63 tuổi này chưa từng nghĩ tới trước đây. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hát lại. Nhưng khi nghe ba bài hát trong album mới, tôi không thể nói “không’” - Agnetha tâm sự. Đó là khi nhà sản xuất từng được đề cử Grammy - Jörgen Elofsson tới nhà Agnetha và mời bà nghe ba ca khúc do anh viết. Jörgen Elofsson từng viết nhạc cho nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới như Kelly Clarkson, Britney Spears, Leona Lewis, Celine Dion.

Với sự giúp đỡ của Jörgen Elofsson, Agnetha cũng bắt đầu viết nhạc trở lại.

Về album mới của Agnetha Faltskog, tờ Thời báo London chấm 4/5 điểm và nhận định: “A là sự trở về để chiến thắng của một người phụ nữ tưởng như đã không còn hát nữa”. Kênh BBC cũng miêu tả album A là “trang nhã và lộng lẫy”, đặc biệt là ca khúc mang âm hưởng disco của thập niên 70 Dance Your Pain Away. Được mong chờ sẽ khiến người nghe nhớ về ca khúc Voulez - Vous của ABBA một thời.

Nhạc sĩ Thụy Điển Jörgen Elofsson: Nghe Agnetha để cảm thấy cuộc sống hân hoan Cô ấy là một nhạc sĩ, một ca sĩ xuất chúng mặc dù đã khá lâu rồi không cầm mic. Khi chúng ta được nghe lại giọng ca của cô ấy là lại thêm yêu đời, cảm thấy cuộc sống hân hoan.

THÚY HOA