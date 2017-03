Cô gái với hình xăm rồng

Đạo diễn David Funcher, người được mệnh danh là ông trùm của thể loại phim hình sự qua những dấu ấn của Se7en, Fight Club, Zoniac… đã tự tin khi nói về The Girl with the Ragon Tattoo: “Đã có những lời đồn về đề của một vài giải Oscar 2012 cho bộ phim này. Tôi rất hào hứng. Hào hứng hơn cả tám lượt đề cử cho The Social Network hồi năm ngoái. Nếu giải Oscar có lợi cho cộng sự của tôi thì sẵn sàng làm mọi thứ để tranh cử”.

Daniel Craig đóng vai nam chính. Rooney Mara, cô gái đáng yêu trong phim The Social Network đóng vai nữ chính.

TL