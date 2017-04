"Cô gái xấu xí" Susan Boyle thua cuộc

Diversity đã có một chiến thắng gây sốc bởi số đông vẫn cho rằng Susan Boyle sẽ đăng quang Britain’s Got Talent 2009. Các website cá cược cũng "điên đảo" vì giọng ca 48 tuổi và nhiều người tự tin rằng mình sẽ thắng to nhờ Susan Boyle. Tuy nhiên, đến phút chót nhóm nhạc với 10 thành viên đến từ Essex đã đăng quang. Họ gần như ngã khuỵ xuống sàn sân khấu, bật khóc vì kinh ngạc, bởi chính Diversity cũng không tin mình thắng cuộc.

Thành viên 20 tuổi của nhóm, Ashley Banjo chẳng giấu giếm gì phát biểu rằng, chiến thắng này "đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi". Cùng với phần thưởng trị giá 100.000 Bảng Anh (tương đương 160.000 USD), Diversity sẽ có cơ hội biểu diễn tại Royal Variety Show cho Nữ hoàng Anh Elizabeth vào tháng 12 tới. Diversity gồm các thành viên có tuổi đời từ 12-25, được thành lập từ ba nhóm anh em ruột vào năm 2007.

Chính vì phần thi xuất sắc của mình mà Diversity đã đánh bại đối thủ nặng ký khác là nhóm nhảy Flawless. Mặc dù chỉ được xếp thứ 6 trong danh sách dự đoán người thắng cuộc tại đêm chung kết Britain’s Got Talent tối qua nhưng Diversity đã làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục để trở thành một hiện tượng khác nối gót Susan Boyle. Sau đêm chung kết 30/5, vị giám khảo khó tính Simon Cowell nói: "Nếu tôi được cho điểm thì duy nhất chỉ có tiết mục của họ tối nay xứng đáng được điểm 10".

Đêm qua Susan Boyle đã không làm người hâm mộ cô thất vọng với một bề ngoài chỉn chu. Ngoài giọng hát cao vút như thường lệ, cô còn thể hiện vài bước nhảy trên sân khấu. Mặc dù không chiến thắng nhưng Susan cũng được an ủi phần nào với lời khích lệ của Simon: "Dù thắng hay thua thì cuối cùng chị cũng đã quay trở lại sân khấu này để đối mặt với dư luận và đánh bại mọi lời xì xào. Dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì chị hãy cứ bước đi và ngẩng cao đầu nhé". Dù sao thì ngôi á quân không phải là tồi. "Người giỏi nhất đã thắng. Họ là những người tuyệt vời. Tôi chúc các bạn những gì tốt đẹp nhất", Susan Boyle nói với Diversity.

Không giành ngôi quán quân nhưng Susan cũng đã nhận được những lời khen ngợi đặc biệt từ ban giám khảo. "Chị diễn tốt hơn nhiều lần trước và với tôi đó là tiết mục hay nhất trong lịch sử Britain’s Got Talent", giám khảo Piers Morgan nói. Còn nữ diễn viên Amanda Holden thì khen Susan hết lời: "Susan, tôi chưa bao giờ được nghe một giọng ca mạnh mẽ như vậy. Đêm nay chị diễn tốt lắm. Simon đã khóc đấy, tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy". Susan Boyle cho biết sau cuộc thi này cô hy vọng sẽ sớm ra được một album.

Giành vị trí thứ 3 trong cuộc thi Britain’s Got Talent là nghệ sĩ Saxophone Julian Smith. Trong khi đó, nhóm nhảy đường phố Aidan Davis, và giọng ca 12 tuổi Shaheen Jafargholi dù được nhắc đến nhiều trong các phần thi trước đã không được khán giả bầu chọn vào top 3. Đêm chung kết Britain’s Got Talent 30/5 thu hút 20 triệu khán giả truyền hình theo dõi trực tiếp. Susan Boyle đã mơ như cô đã hát ca khúc I dreamed a dream cách đây hơn 1 tháng, nhưng giấc mơ đăng quang Britain’s Got Talent đã không thành hiện thực.

Phần trình diễn của nhóm nhảy Diversity: