Cô gái xinh đẹp hát cho Euro 2016 là ai?

Nữ ca sĩ trẻ xinh đẹp 19 tuổi người Thụy Điển này đang là một tài năng vô cùng triển vọng của làng nhạc thế giới.

Đứng đầu một loạt bảng xếp hạng

Giọng ca trẻ măng được biết đến khi giành chiến thắng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Talang của Thụy Điển - một phiên bản của chương trình Got Talent. Điều đặc biệt là khi đó Zara Larsson mới chỉ là một cô bé 10 tuổi. Không chỉ là một hiện tượng của cuộc thi, tài năng của cô gái xinh đẹp này còn được khẳng định trên con đường sự nghiệp sau này khi những sản phẩm âm nhạc cô mang lại gặt hái được rất nhiều thành công.

Năm 2013, ở tuổi 15, Zara Larsson phát hành album đầu tay Introducing với ca khúc chủ đề Uncover. Ca khúc này ngay lập tức đoạt vị trí số 1 tại Thụy Điển và Na Uy, sau đó nhận được chứng chỉ bạch kim từ Universal Music Thụy Điển.

Năm 2015, đĩa đơn Lush Life của cô nhanh chóng đạt vị trí thứ nhất và nhận bốn chứng chỉ bạch kim tại Thụy Điển. Ca khúc cũng lọt tốp 5 tại Úc, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ, Đức, Áo và Anh.

Đĩa đơn mới đây nhất của Zara Larsson là Never Forget You - ca khúc đồng sáng tác và song ca cùng Mnek, nam ca sĩ - nhạc sĩ đang rất được chú ý hiện nay của Anh. Ca khúc liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng tại Thụy Điển, nằm trong tốp 5 tại Anh và Úc, được công chúng đón nhận rất nhiệt tình. Never Forget You còn giúp sự nổi tiếng của Zara vượt ra khỏi quê nhà Thụy Điển, đưa cô vươn ra tầm quốc tế.





Hát nhạc gì cũng hay

Sức hấp dẫn trong giọng hát của Zara nằm ở sự “biến hóa”. Cô từng ghi dấu ấn trong một chiến dịch quảng cáo của Clinique khi thể hiện sự đa dạng trong các thể loại âm nhạc của mình như Acoustic, Dance, Pop Ballad, Country… Bằng chứng rõ ràng nhất cho điều này là các ca khúc trong album của cô mang những màu sắc khác nhau nhưng đều có cá tính âm nhạc riêng của Zara trong đó.

Sự phổ biến tại quê hương cùng với những sản phẩm âm nhạc chất lượng và sự nỗ lực không ngừng đã giúp Zara đoạt giải Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất tại giải thưởng âm nhạc danh giá Rockbjornen của Thụy Điển trong ba năm liên tiếp từ 2013 đến 2015.

Ở tầm châu lục, Zara đã nhận được hai đề cử giải thưởng âm nhạc châu Âu vào năm 2015. Ngoài ra, Zara Larsson có tới 18,7 triệu lượt nghe hằng tháng trên Spotify và 1,5 triệu người đang theo dõi trên Instagram. Cô cũng gây ấn tượng với công chúng nhờ tính cách rất đặc biệt và những quan điểm cá nhân về các vấn đề xã hội, khi chỉ mới 19 tuổi.

Bừng sáng với This One’s For You

May mắn đã mỉm cười với Zara Larsson khi ca khúc This One’s For You được lựa chọn làm bài hát chính thức của Euro 2016 - một trong những giải đấu bóng đá được mong đợi nhất của toàn thế giới. Đây là sự kết hợp lần đầu tiên của cô với DJ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất David Guetta - gương mặt nổi bật của dòng nhạc EDM, từng đoạt hai giải Grammy danh giá. Ca khúc được thu âm với sự trợ giúp của 1 triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới nhờ một ứng dụng online đặc biệt.

Tại lễ khai mạc đầy màu sắc của Euro 2016, Zara Larsson cùng David Guetta đã hâm nóng bầu không khí tại sân vận động Stade de France với This One’s For You. Màn biểu diễn đã nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả, góp phần tạo nên một lễ khai mạc thành công của giải đấu năm nay.

Video chính thức của ca khúc cũng đã được phát hành và đáp ứng được sự mong đợi từ khán giả, làm nổi bật được tinh thần “Chúng ta đang kề vai sát cánh” mà lời bài hát thể hiện. Trong video This One’s For You, khán giả được thấy sự hiện diện của trái bóng từ sân cỏ cho đến các đường phố, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người khắp các châu lục, từ người lớn đến trẻ nhỏ, bất kể nam hay nữ.

Giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc và sức sống của Zara Larsson kết hợp với giai điệu nhạc EDM đang rất thịnh hành đã chạm tới trái tim của người nghe, mang lại niềm cảm hứng cho các cầu thủ và người hâm mộ túc cầu giáo trên toàn thế giới. Đặc biệt, giữa bối cảnh chính trị khá rối ren của nước Pháp nói riêng và thế giới nói chung, ca khúc đã góp phần tạo ra sự gắn kết giữa mọi người cũng như giữa các quốc gia với nhau.

Bên cạnh việc được biểu diễn tại lễ khai mạc và bế mạc của Euro 2016, This One’s For You sẽ được phát vào phần mở đầu và kết thúc trong tất cả trận đấu được phát sóng qua truyền hình. Một điểm thú vị nữa là các bản thu âm của người hâm mộ sẽ được phát mỗi khi có bàn thắng được ghi.

Dù tài năng đến đâu, mỗi ca sĩ cũng vẫn cần những bản “hit” thật sự phổ biến để đến gần hơn với khán giả. Và có vẻ như This one’s For You đã giúp Zara Larsson làm được điều đó. Với những thành công đã đạt được và tuổi đời còn quá trẻ, lại sở hữu ngoại hình xinh đẹp và sức hút mà những ngôi sao nhạc Pop cần có, Zara Larsson được dự đoán sẽ “làm nên chuyện” trên thị trường âm nhạc thế giới.