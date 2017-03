Có một không gian nghệ thuật tại gia

Hát bóng - trò chơi trong nhà trở thành nghệ thuật cộng đồng Trong những trò chơi của trẻ con thời chưa có điện thì chơi với bóng in trên vách tường nhờ đèn đặt phía trước là trò chơi phổ biến nhất. Người Trung Hoa đã phát triển nó thành bộ môn nghệ thuật hát bóng. Từ trò chơi trong gia đình, hát bóng đã trở thành trò chơi dân gian và phát triển đến độ những gia đình vua chúa, quan lại quyền quý ngày xưa cũng chơi. Các nghệ sĩ trong môn nghệ thuật hát bóng sẽ sắp xếp phông màn, đèn để người xem không nhìn thấy được hình ảnh người biểu diễn mà chỉ thấy bóng các nhân vật bằng giấy được in trên phông diễn. Kết hợp với bóng là âm nhạc và lời kể câu chuyện, đối thoại nhân vật… Sau này, tại các nước Hồi giáo và châu Âu, bộ môn hát bóng cũng rất phát triển. Gần đây nhất, trong phim The Karate Kid (2010, Mỹ sản xuất) cũng có cảnh đề cập đến môn nghệ thuật này. __________________________________________________ Mục đích của việc mời các nhạc sĩ tham gia vào những buổi biểu diễn tại gia là để các thành viên trong nhóm lẫn người tham dự có thể hiểu thêm về những kỷ niệm của nhạc sĩ với ca khúc, hoàn cảnh ra đời của ca khúc… Nhà của các thành viên cũng là địa điểm tụ họp khi một thành viên trong nhóm cần tập hát cho những buổi diễn nghiệp dư hoặc chuẩn bị thu âm một album nhạc. Doanh nhân TẤN SƠN, thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân hát