"Con cò" đoạt ba giải Bài hát Việt 2007

Với cảm xúc bắt nguồn từ hình ảnh "Con cò mày đi ăn đêm", Lưu Hà An đã viết rất nhanh ca khúc mang hình ảnh đậm chất Việt này. Theo nhạc sĩ, tác phẩm Con cò của anh đoạt giải không phải chỉ với lý do vì nó đúng tiêu chí Bài hát Việt - phải có hình ảnh Việt.

Dù chuẩn bị sẵn tinh thần có thể tác phẩm của mình sẽ chiến thắng, nhạc sĩ Lưu Hà An vẫn không khỏi bất ngờ khi Con cò được xướng tên đến 3 lần. Tuy thế, với kinh nghiệm sống của một người đàn ông 35 tuổi, nhạc sĩ họ Lưu rất lưu loát bày tỏ tình cảm và ý nguyện về sân chơi Bài hát Việt, nơi giúp cho những người trẻ về tuổi nghề như anh được vùng vẫy.

Gọi tên vợ "Hương ơi, em ở đâu? Anh đã đoạt giải rồi" ngay khi vừa bước lên sân khấu nhận giải thưởng được nhiều người chờ đợi nhất Bài hát của năm, Lưu Hà An bảo rằng, đó là lời cảm ơn chân thành anh dành cho vợ. Bà xã của Hà An làm trong ngành nghiên cứu âm nhạc, vì thế chị luôn là thẩm định viên đầu tiên đối với những ca khúc của chồng trước khi tác phẩm đến với công chúng. Chị cũng là người quyết định chọn Con cò tham gia Bài hát Việt, sau khi đã so sánh 3 tác phẩm mà Hà An sáng tác gần đây.

Tác giả bài hát cũng thừa nhận, trong thành công của Con cò có tới 70% đóng góp của ca sĩ Tùng Dương. "Nếu người thể hiện không phải là Tùng Dương thì thực sự tôi không thể nghĩ tới ai khác", anh nói. Chơi thân với giải nhất Sao Mai - Điểm hẹn 2004 từ rất lâu, Lưu Hà An luôn tin tưởng khi giao bài cho Dương.

Nhà báo Hải Ninh - thành viên Hội đồng thẩm định - có chung nhận định với tác giả Con cò: "Nếu không nhờ giọng hát Tùng Dương, ca khúc này chưa chắc đã được thăng hoa như thế. Công của Dương là rất lớn". Ông cũng khẳng định, giải thưởng năm nay không có gì phải thắc mắc bởi nó được quyết định công bằng, dựa trên số phiếu bình chọn cụ thể. "Hoa hậu vẫn là hoa hậu. Dù Con cò còn chưa nổi trội hơn hẳn những ca khúc khác về mặt này hay mặt kia, nhưng nhìn chung đó là một tác phẩm hoàn thiện hơn cả", ông Hải Ninh nói.

Cũng đồng ý với Lưu Hà An về chuyện ca khúc Con cò đoạt giải không chỉ vì gắn với tiêu chí Bài hát Việt phải có hình ảnh Việt, nhạc sĩ Hải Ninh đưa ra bằng chứng Độc huyền cầm, Quạt giấy, Về ăn cơm... cũng mang hình ảnh đặc trưng Việt Nam, nhưng xét về tính toàn diện lại không bằng Con cò. "Vì thế trao giải Bài hát của năm cho tác phẩm này là hoàn toàn xứng đáng", ông nói.

Là người có tác phẩm tham gia Bài hát Việt, dù không có tên trong danh sách nhận giải, nhạc sĩ trẻ Hồ Hoài Anh cũng bày tỏ sự hài lòng của mình về các giải thưởng năm nay. "Trao giải cho Con cò là xứng đáng. Bài hát mang hình ảnh Việt Nam, giai điệu gọn gàng, ca từ ý nghĩa, và Tùng Dương thể hiện cũng rất thành công", Hoài Anh nhận xét. Cựu đội trưởng Trò chơi âm nhạc cũng nói anh sẽ cố gắng để có một tác phẩm mới tham gia Bài hát Việt 2008.

Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất, Tùng Dương, dù không phải lần đầu lên nhận giải thưởng âm nhạc, cũng khó giấu nổi sự vui mừng trước danh hiệu này. "Sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Xin cảm ơn khán giả, những người cho tôi thành công hôm nay", Dương chia sẻ. Trong năm 2008, chàng ca sĩ tuổi Hợi đang tiến hành một album mới, và "cố gắng để không trễ hẹn với khán giả nữa".

Trong lễ trao giải tối qua, các nhạc sĩ nữ cũng được tôn vinh xứng đáng. Lưu Thiên Hương một lần nữa được xướng tên với giải thưởng Bài hát phong cách pop - rock nổi bật dành cho ca khúc Quạt giấy. Nhạc sĩ - ca sĩ trẻ nhóm 5 Dòng Kẻ Bảo Lan nhận về giải Bài hát phong cách dân gian đương đại nổi bật với Độc huyền cầm. Danh hiệu Nhạc sĩ ấn tượng được trao cho Trịnh Minh Hiền, nữ nghệ sĩ violon nổi tiếng. Hai cô gái Lưu Sa Huỳnh (19 tuổi) và Lê Yến Hoa (20 tuổi) cũng có trong danh sách giải Tác giả trẻ triển vọng.