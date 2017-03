Con của Michael Jackson làm phim

Một năm sau ngày mất của Michael Jackson mất, ba đứa con của anh vẫn tiếp tục được dạy dỗ tại nhà. Nhưng mới đây, Katherine - mẹ của Michael - cho biết các cháu của bà lần đầu tiên trong đời sẽ được gởi theo học chính quy tại một trường tư, bắt đầu từ tháng 9 năm nay.

3 con của Michael Jackson cùng bà nội trong đám tang của cha

Prince 13 tuổi, Paris 12 tuổi và Blanket Jackson 8 tuổi, đã từng được gia sư dạy dỗ trong một lớp học ngay tại điền trang Encino của gia đình Jackson từ sau cái chết của cha mình.



Mẹ của Michael nói với Daily Mail rằng Paris rất muốn trở thành một nữ diễn viên. Bà nhớ đến con trai mỗi ngày và thấy hình ảnh của Michael qua các cháu. Bà đang nuôi dạy chúng bớt nghiêm khắc hơn so với con trai bà.



Bà lão 80 tuổi cũng đang cho xuất bản cuốn sách “Never can say goodbye: The Katherine Jackson archives”, trong đó có rất nhiều hình ảnh của Jackson.

Theo Duy Hà (NLĐO / L.A. Times)