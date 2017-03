Con gái Whitney Houston bất tỉnh trong bồn tắm

Cảnh sát tiết lộ thêm, Bobbi Brown không còn thở khi chồng và một người bạn của cô tìm thấy cô vào khoảng 10 giờ 25 sáng tại nhà riêng ở Roswell. "Họ đã gọi 911, bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo cho cô ấy và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp sơ cứu tới khi xe cấp cứu có mặt", người đại diện phía cảnh sát cho hay.

Bobbi Brown đã được đưa tới bệnh viện Bắc Fulton ở Roswell. Khi được đưa tới bệnh viện, Bobbi vẫn còn thở.

Hiện, chưa ai biết nguyên nhân khiến Bobbi bất tỉnh, nhưng cảnh sát không loại trừ khả năng cô gặp tai nạn khi sử dụng thuốc. Cảnh sát cũng đã tiến hành khám nghiệm căn nhà của vợ chồng Bobbi và không tìm thấy ma túy hay rượu.

Một người hàng xóm trong khu vực đã thông báo cảnh sát về một vụ đánh lộn trong khu vực vào ngày 23/1. Tuy nhiên, không ai ra mở cửa cho cảnh sát và cơ quan chức năng không có bằng chứng về việc đánh lộn này.

Điều đặc biệt mà đại diện cảnh sát nhấn mạnh chính là: "Mẹ của Bobbi cũng đã tử vong theo cách này". 3 năm trước, mẹ ruột của Bobbi cũng được tìm thấy trong tình trạng tương tự vào ngày 11/2/2012. Giọng ca nổi tiếng thế giới được phát hiện đã tử vong trong bồn tắm tại khách sạn Beverly Hilton nhiều tiếng đồng hồ trước khi cô tham dự bữa tiệc tiền lễ trao giải Grammy năm đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho hay, Whitney Houston đã ngâm mặt trong nước rất nóng trong độ sâu gần nửa mét. Cảnh sát khu vực Los Angeles cũng giải thích thêm rằng, Whitney Houston ngã trong bồn tắm do tác động của bệnh tim và việc sử dụng ma túy.

Bobbi Brown, năm nay 22 tuổi, là con gái duy nhất của Whitney Houston cùng chồng cũ của bà, ca sĩ R&B Bobby Brown. Vợ chồng Whitney chia tay vào năm 2007 và Bobbi sống cùng mẹ.

"Con bé đã động viên và truyền cảm hứng cho tôi. Khi tôi nhìn vào mắt con mình và nhình lại bản thân mình, tôi có động lực để đi tiếp. Tôi có thể làm được", giọng ca quá cố từng tự hào chia sẻ về con gái.

Bản thân Bobbi cũng tham gia làng giải trí và nổi tiếng nhờ thành công của show truyền hình thực tế mang tên cô - Being Bobby Brown. Trong show này, Bobbi thường xuyên xuất hiện bên cạnh cha mẹ. Hai mẹ con Bobbi từng biểu diễn cùng nhau khúc nổi tiếng của Whitney - "My Love Is Your Love" trong chương trình Good Morning America vào năm 2009. Hai mẹ con Whitney rất gắn bó vì thế việc mẹ ruột qua đời thực sự là một cú sốc với Bobbi.

Không lâu sau khi mẹ ruột qua đời, Bobbi Brown - con gái duy nhất của Withney Housten, lúc đó cũng mới có 18 tuổi, đã dược đưa tới trung tâm y tế Cedars-Sinai trong tình trạng quá phấn khích.

"Cô ấy là người yêu đương mạnh mẽ. Cô ấy rồi sẽ ổn thôi và chúng tôi chờ đợi để chứng kiến điều đó", một người bạn của gia đình Bobbi nói với báo chí.

Chưa đầy một năm sau khi Whitney Houston đột tử, Bobbi Brown đã kết hôn với Nick Gordon, con trai nuôi của Whitney Housten. Nick được giọng ca nổi tiếng nhận về nuôi và coi như con ruột. Anh đã cùng trưởng thành suốt quãng thời gian thơ ấu với Bobbi. Việc Bobbi và Nick trở thành vợ chồng đã không nhận được sự ủng hộ của những người trong gia đình bởi từ trước đến nay, Nick luôn xem Bobbi như em gái.

Khi hay tin về tình trạng sức khỏe của Bobbi, nhiều người bạn của gia đình cô rất lo lắng. Giám đốc âm nhạc Michael Bearden đã gửi lời thăm hỏi tới con gái của một người bạn quá cố. Nhạc sỹ Diane Warren cũng đăng tải trên trang cá nhân dòng chữ: "Hi vọng, Bobbi Kristina sẽ nhận được những sự giúp đỡ cần thiết". Diane cũng tỏ ra buỗn bã và lo lắng khi mọi chuyện xảy ra với Bobbi tương tự như mẹ ruột và đúng 3 năm sau khi Whitney Houston đột tử.