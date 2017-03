Con số kinh ngạc về truyện phù thủy Harry Potter

Theo đó, "Harry Potter and The Philosopher's Stone" là tác phẩm đầu tay trong bộ truyện Harry Potter của nữ văn sỹ J.K.Rowling. Cuốn truyện này được xuất bản lần đầu tại Anh vào năm 1997, với số lượng 1.000 bản in. Sau đó, nó được biên tập lại và dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Kể từ đó, hơn 400 triệu bản sách đã được bán ra khắp toàn cầu.



Người đại diện của tác giả Rowling cho hay, bộ tiểu thuyết gồm 7 tập này (kèm theo 3 bản phụ) đã được dịch ra 69 thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Latin, và xuất hiện tại 200 vùng lãnh thổ khắp thế giới.



Căn cứ vào công bố mới đây của Hurun Rich List tại Thượng Hải, nữ văn sỹ này đã thu về khoảng 1 tỷ USD sau thành công của bộ truyện. Không những thế, cả ba diễn viên chính của series phim cùng tên cũng đều trở thành những triệu phú.



Theo The Sunday Times Rich List, Daniel Radcliffe (thủ vai Harry Potter) đã kiếm được 42 triệu bảng (tương đương 68 triệu USD), Emma Watson (Hermione) xếp ở vị trí thứ hai với 22 triệu bảng, còn nhân vật Ron của Rupert Grint cũng không hề thua kém với con số “thu hoạch” 20 triệu bảng.



6 tập phim đầu cũng đem lại doanh thu 5,4 tỷ USD cho các phòng vé trên khắp thế giới. Trong đó, tập phim đầu tiên công chiếu vào năm 2001 đạt doanh thu cao nhất, khoảng 1 tỷ USD.



Không dừng lại ở đó, Harry Potter được đưa vào các trò chơi trên máy tính. “Harry Potter and the Deathly Hallows” là một trong 17 trò chơi Xbox 360 vừa được giới thiệu trên bộ điều khiển cảm ứng chuyển động Kinect hồi tuần trước.



Cũng dựa theo ý tưởng của bộ truyện này, một công viên có tên gọi “The Wizarding Worlds of Harry Potter” đã được mở cửa vào tháng Sáu năm ngoái tại Orlando, bang Florida, Mỹ. Tại đây, người hâm mộ có thể tham quan lâu đài Hogwarts, bay trên chổi phù thủy với Harry, cưỡi rồng và ăn kẹo nổ… Quả là Harry Potter đã tạo ra được rất nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ trong cuộc sống, kể từ khi bộ truyện này ra đời./.







Theo Phan Thiện (Vietnam+)