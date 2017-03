Con trai Quốc Trung- Thanh Lam thắng lớn ở cuộc thi Piano

Nguyễn Đăng Quang - con trai nghệ sĩ Quốc Trung – Thanh Lam biểu diễn tại cuộc thi

Đáng chú ý, tại bảng B chứng kiến chiến thắng tuyệt đối của hai tài năng piano trẻ từng giành rất nhiều giải thưởng quốc tế của Việt Nam là Ngô Phương Vi và Nguyễn Đăng Quang. Cả hai thí sinh này đều có “cú đúp ăn 3”: Ngoài việc đồng sở hữu giải Nhất và giải giành cho thí sinh đạt kết quả cao nhất bảng B của NS.NGND Đặng Thái Sơn, Nguyễn Đăng Quang - con trai nghệ sĩ Quốc Trung – Thanh Lam còn có thêm giải Thí sinh Việt Nam chơi thể loại Concerto hay nhất và Ngô Phương Vi giành giải Thí sinh chơi tác phẩm cổ điển hay nhất bảng B.

Tại bảng A, thí sinh nhỏ tuổi nhất Nguyễn Lan Anh (Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh) đã có màn trình diễn thuyết phục và giành được giải cao nhất cùng với thí sinh người Singapore - Alyssa Kok. Lan Anh cũng đồng thời là thí sinh nhận được giải thưởng dành cho thí sinh xuất sắc nhất bảng A của GS.NSND Đặng Thái Sơn và Giải thí sinh chơi tác phẩm cổ điển hay nhất bảng A. Đáng tiếc nhất ở bảng này là nhiều hạt giống được kỳ vọng của Việt Nam như Quách Hoàng Nhi, Trương Thị Ngân Hà, Đặng Thái Vũ… lại hụt hơi ở các vòng sau và không có giải cao.

Ở bảng C, trước sự quá xuất sắc của thí sinh đến từ Hàn Quốc Yeon Min Park cùng hàng loạt thí sinh quốc tế với bảng thành tích khá ấn tượng, các thí sinh Việt Nam có phần bị lấn át hơn. Lọt đến vòng chung kết và giành giải Khuyến khích là Vũ Hoàng Cương. Đây cũng là thí sinh giành giải do NS.NGND Đặng Thái Sơn trao cho thí sinh Việt Nam đạt thành tích tốt nhất trong các thí sinh Việt Nam tham gia chơi tại bảng C.