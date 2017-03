Công an không điều tra kết quả Bài hát yêu thích

Niềm vui được tôn vinh Bài hát yêu thích 2012 của tác giả và ca sỹ "Chiếc khăn piêu" liệu có trọn vẹn??? (Ảnh: BTC)



Theo Minh Minh (Vietnam+)



Chương trình “Bài hát yêu thích” được khởi động từ tháng 1/2012 và đã đi được một chặng đường năm đầu tiên với 12 số nhằm tìm ra các bài hát được ca sĩ thể hiện thành công và được khán giả yêu thích với giải thưởng lên đến 1,3 tỷ đồng cho “Bài hát của năm.”Đây là giải thưởng âm nhạc có giá trị lớn nhất từ trước đến nay dành cho một cá nhân. Theo công bố của ban tổ chức, số tiền 1,3 tỷ đồng được chia 300 triệu đồng cho nhạc sỹ sáng tác; 1 tỷ đồng bao gồm 500 triệu đồng do đơn vị tài trợ và 500 triệu tiền hiện vật, sản phẩm nội thất.Theo đó, kết quả “Bài hát của năm 2012” đã được công bố đêm 6/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh và thuộc về bài hát “Chiếc khăn piêu” của nhạc sỹ Doãn Nho do ca sỹ Tùng Dương trình bày.Ca khúc đã được sinh ra từ cách đây hơn 60 năm nhưng với sự tìm tòi mới mẻ của Tùng Dương, anh đã làm sống lại ca khúc trong lòng nhiều người yêu nhạc.Tuy nhiên, cách đêm công bố giải thưởng một ngày, trên các diễn đàn, báo mạng rộ lên những lùm xùm khiếu nại của nhạc sỹ Lưu Thiên Hương và ca sỹ Uyên Linh xung quanh giải thưởng khiến cho đêm trao giải diễn ra không trọn vẹn.Trước đó, danh hiệu "Bài hát của năm" gần như là cuộc đua song mã giữa "Chiếc khăn piêu" và "Người hát tình ca" do Uyên Linh thể hiện được biểu diễn từ liveshow đầu tiên, đứng đầu về số lần nhất bảng xếp hạng suốt 9 tuần.Trong khi đó, "Chiếc khăn piêu" chỉ tham gia chương trình ở tháng gần cuối (tháng 11), hai tháng liên tiếp đứng đầu bình chọn từ Hội đồng bình chọn và cũng chưa một lần ra khỏi bảng xếp hạng tuần.Mới đây, trong văn bản gửi báo chí, bà Vương Thị Bích Thu, Phó ban tổ chức, đã có công văn giải đáp các thắc mắc do phía ca sĩ Uyên Linh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nêu ra.Ngoài ra, ban tổ chức cũng phản ánh, tại buổi làm việc ngày 4/1, để đảm bảo tính trung thực và công minh của buổi làm việc ban tổ chức đã bố trí camera ghi hình. Tuy nhiên, khi biết có camera ghi hình, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã tự ý bỏ về."Như vậy, việc Ban tổ chức chương trình đã cho phép ca sĩ Uyên Linh hoặc đại diện ca sĩ Uyên Linh được kiểm tra tin nhắn bình chọn cho bài hát Người hát tình ca là hoàn toàn đúng với quy định của chương trình," bà Thu kết luận.Dù chân tướng vụ lùm xùm giải thưởng Bài hát yêu thích vẫn chưa có kết luận cuối cùng, song những luồng thông tin trái chiều hiện nay làm dấy lên dư luận về nghi án gian lận kết quả bình chọn hai ca khúc "Người hát tình ca" và "Chiếc khăn piêu" trong cuộc đua giành giải "Bài hát của năm."Cũng có luồng ý kiến cho rằng, cách hành xử thiếu hợp tác và chậm trễ đưa ra lời giải thích của ban tổ chức chương trình trước những khiếu nại của tác giả và ca sỹ “Người hát tình ca” đã phần nào tác động đến niềm tin của khán giả.Kể từ khi khởi động chương trình đầu năm 2012, Bài hát yêu thích đã không ít lần bị khiếu nại vì hủy tin nhắn bình chọn.Hồi tháng 3, cho rằng kết quả của Nguyễn Ngọc Anh có sự can thiệp của sim rác, Ban tổ chức không tính 1.412 phiếu bầu cho ca khúc “Sẽ mãi yêu anh” do cô thể hiện. Sau đó, nữ ca sĩ rút khỏi cuộc chơi.Hồi tháng 11/2012, ca sĩ Dương Quốc Hưng gửi công văn đến báo chí bày tỏ bức xúc trước việc Ban tổ chức bất ngờ thông báo hủy 10.581 tin nhắn bình chọn cho bài hát "Nhan sắc" của anh với lý do 921 thuê bao nhắn tin là thuê bao ảo. Trả lời vấn đề này, Ban tổ chức cho rằng việc hủy 10.581 tin nhắn bình chọn cho ca khúc Nhan sắc của Dương Quốc Hưng là đúng với quy định của chương trình.