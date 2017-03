Công an vào cuộc vụ mượn tên lừa khán giả

Công ty đứng tên giấy phép biểu diễn cho rằng có kẻ mạo danh. Công an sẽ vào cuộc để điều tra.

Ngày 17-12, bà Phạm Thị Nhung (tên thường gọi là Năm Nhung), 65 tuổi, ở ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM - chủ nhân dàn âm thanh, ánh sáng và 700 cái ghế nhựa bị khán giả đập phá và dọn sạch vào đêm 15-12 vừa qua đã gửi đơn đến Công an tỉnh Bến Tre yêu cầu giải quyết toàn bộ số tài sản của bà bị chiếm đoạt.

Người cho thuê lãnh nạn

Bà Nhung cho biết hợp đồng này bắt nguồn từ ca sĩ Thê Vũ (bà chỉ mới quen biết thôi nhưng có thấy ca hát trên một số sô diễn). Vũ đến nhà bà năn nỉ xin cho thuê dàn sân khấu, âm thanh, ánh sáng, ghế phục vụ cho đêm diễn tại TP Bến Tre, thị trấn Ba Tri cho bầu là ông Lê Minh Tuấn.

Bà gặp bầu Tuấn thì ông ta nói chuyện rất ngọt, đúng là vẻ giàu sang như Vũ nói. Tuấn chứng minh rất hùng hồn: “Lần này con làm có cả 9-10 sao lận, không có ca sĩ lót. Con đã hợp đồng với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là 90 triệu cho hai sô diễn và đưa trước một sô diễn ở TP Bến Tre 45 triệu, Cẩm Ly là 70 triệu, đưa trước 35 triệu… còn tiền thuê của Năm chỉ có 12 triệu không lẽ không trả được”. Thực tế, do bị khán giả tức giận, đập phá hôi của, bà Nhung không chỉ mất 12 triệu đồng tiền cho thuê mà còn mất sạch tài sản gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng, dàn rạp, ghế nhựa. Theo bà Nhung, tổng thiệt hại về tài sản của bà lên đến 163 triệu đồng.

Công ty xin phép bị qua mặt?

Sáng 17-12, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Bến Tre, đã ký công văn hỏa tốc mời lãnh đạo Công ty TNHH Biểu diễn nghệ thuật Thanh Phong ở TP.HCM đến làm việc để làm rõ dấu hiệu lừa đảo trong đêm biểu diễn nghệ thuật tối 15-12.

Khán giả kéo đến quầy bán vé của Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Bến Tre để đòi tiền nhưng người bán vé biến mất, ông bầu tắt điện thoại. (Ảnh do độc giả (cung cấp)

Theo ông Hùng, Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre cấp phép biểu diễn cho công ty này căn cứ vào giấy phép lưu diễn của Sở VH-TT&DL TP.HCM cấp cho Công ty Thanh Phong có giá trị đến 6-2-2013. Người trực tiếp làm việc để xin phép biểu diễn là ông Lê Minh Tuấn nhưng hai ngày qua không liên lạc được với người này vì điện thoại luôn ngoài vùng phủ sóng.

Chiều 17-12, tại Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre, ông Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Công ty Thanh Phong khẳng định là ông Tuấn không có trong danh mục là cán bộ, nhân viên của công ty. Ông nói ông bị ông Tuấn qua mặt. Khi văn bản của Sở chưa gửi đến thì ông nghe được sự việc trên qua các phương tiện thông tin nên lập tức đến để giải trình. Ngày mai, ông sẽ có văn bản giải trình chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Phong không giải thích được vì sao ông Tuấn lại có những giấy tờ hợp pháp được Sở VH-TT&DL TP.HCM cấp cho Công ty Thanh Phong.

Công an sẽ vào cuộc

Theo ông Nguyễn Thanh Sang, Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre, cho biết, về trách nhiệm Sở không kiểm tra nhân thân của ông Tuấn, chỉ kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ để cấp phép. Tuy nhiên, khi đã được cấp phép đúng với danh sách đăng ký các ca sĩ nhưng không có tên các ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Hoài Linh… sau đó công ty mới quảng cáo có tên các sao nổi tiếng ấy và bán vé rầm rộ. Vấn đề này, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh có nghi vấn trước lúc tổ chức đêm diễn, vì tại sao trong giấy đăng ký không có tên của các ca sĩ nổi tiếng nhưng lại quảng cáo. Trung tâm đã gọi cho ông Tuấn đến giải trình thì ông Tuấn hứa là sẽ có và sẽ tới gặp. Tuy nhiên, một lúc sau không thấy ông Tuấn đến, trung tâm gọi tiếp thì máy ông Tuấn không liên lạc được.

Ông Huỳnh Văn Hùng cho biết Công an thị trấn Ba Tri, Công an tỉnh Bến Tre khẳng định là từ tờ giải trình của ông Phong, hôm nay (18-12), công an sẽ vào cuộc để điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo của công ty và những người có liên quan.

Có dấu hiệu lừa đảo, phá hoại và cướp tài sản Theo tôi, cần làm rõ hành vi, động cơ, mục đích của Công ty Thanh Phong khi thực hiện chương trình trên. Nếu công ty không ký hợp đồng với các nghệ sĩ như quảng cáo, công ty đã có sự toan tính chiếm đoạt tiền vé, chiếm đoạt tài sản của khán giả. Cơ quan điều tra cần làm rõ những cá nhân nào đã tổ chức sự việc trên để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự và buộc họ hoàn trả tiền vé cho khán giả. Nếu có thật sự người nào qua mặt được công ty để chiếm đoạt hồ sơ, qua mặt được cơ quan cấp phép để được cấp phép, qua mặt khán giả để thực hiện việc bán vé thu tiền, hành vi của cá nhân này rõ ràng là đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tại sao cá nhân này lại có hồ sơ của công ty? Có ai tiếp tay trong vụ này? Trách nhiệm của công ty do yếu kém trong quản lý, ai đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng này? Đối với những người lợi dụng sự phẫn nộ của khán giả để đập phá tài sản của người khác. Đây là hành vi hủy hoại tài sản của người khác, cần phải xử phạt vi phạm hành chính. Nếu tài sản bị hủy hoại có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên thì những người hủy hoại phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu có cả trường hợp cá nhân đánh đập nhân viên bảo vệ của công ty chiếm đoạt số tài sản của công ty và của công ty thuê. Nếu thật sự có việc này thì hành vi này đã có dấu hiệu cướp tài sản. Việc này cần làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Luật sư TRẦN HỮU KIỂN, Văn phòng luật sư BT, Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre Vào đêm 15-12, Công ty Thanh Phong tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật được quảng cáo là có sự góp mặt của các sao Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Hoài Linh… tại hai điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre và thị trấn Ba Tri. Tại trung tâm văn hóa tỉnh, có hơn 200 khán giả mua vé với giá 80.000 đồng/vé. Ở thị trấn Ba Tri có hơn 1.000 khán giả mua vé với giá 60.000 đồng/vé. Ban tổ chức lấy lý do là dàn âm thanh trục trặc, điện yếu làm các khán giả đợi mãi đến hơn 21 giờ đêm mới mở màn diễn và chỉ toàn các ca sĩ vô danh. Khán giả đòi các ngôi sao theo quảng cáo, nhà tổ chức cáo lỗi hẹn lại đêm sau. Khán giả phản ứng dữ dội, dùng ghế, đá, cây phang ca sĩ, rồi tràn lên sân khấu, đập phá, tháo dỡ lấy dàn âm thanh, loa, amply, giàn sân khấu không còn thứ gì sót lại.

VĂN TÂM