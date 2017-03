Công bố ca khúc mới của Michael Jackson

Ca khúc này mang tên gọi trùng với chuyến lưu diễn trở lại của Michael Jackson dự kiến diễn ra tại nhà hát O2 London. Tuy nhiên ông hoàng nhạc pop đã ra đi khi đang trong quá trình tập luyện để chuẩn bị tái xuất.

Đĩa bài hát This is it được các anh của Michael Jackson hát bè sẽ bắt đầu bán từ ngày 12-10. Hãng thu âm có bản quyền tác phẩm của ông hoàng nhạc pop là Sony Music cho biết ca khúc này cũng sẽ xuất hiện trong một album mới, gồm những phiên bản chưa từng được biết đến của một số ca khúc hit gắn liền với Michael Jackson.

Hiện chưa rõ Michael Jackson đã viết và thu âm track mới nói trên khi nào. Anh từng hợp tác với các nghệ sĩ như Akon và Will.i.am trước khi đột ngột qua đời hôm 25-6-2009.

Ca khúc mới nói trên cũng sẽ xuất hiện trong phần cuối của bộ phim cùng tên This is it, gồm những cảnh quay cuối cùng về Michael Jackson khi đang luyện tập trên sân khấu để chuẩn bị chuyến lưu diễn tại Anh. Bộ phim này sẽ ra mắt đồng thời tại hơn 15 thành phố khắp thế giới trong hai ngày 27 và 28-10 như Los Angeles, London, New York, Berlin, Seoul...