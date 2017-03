Ngày 10-8, tại Cà phê thứ 7 - 19B Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM, Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn (Saigon Books) đã tổ chức buổi tọa đàm “Xuất bản một cuốn sách: dễ hay khó?” và công bố cuộc thi “Người Việt viết sách” với sự tham gia của nhiều tác giả tên tuổi như nhà thơ: Phan Ngọc Thường Đoan, Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyễn Phong Việt, Trần Hoàng Nhân, các tác giả trẻ Tiểu Quyên, Phương Huyền…

Hiện nay viết và xuất bản một cuốn sách đối với các bạn trẻ là một việc khá khó khăn. Từ khâu lên ý tưởng, phát triển đề tài đến khi được một tác phẩm hoàn chỉnh thì các bạn vẫn loay hoay không biết gửi gắm đứa con tinh thần này cho ai, nơi nào có thể đón nhận tác phẩm của mình. Từ đó, các bạn cảm thấy không mấy tự tin và ngại cầm bút. Giám đốc Saigon Books Nguyễn Tuấn Quỳnh, biên tập viên sách kỳ cựu Dương Ngọc Hân, nhà thơ Phong Việt… trong cuộc tọa đàm đã giải tỏa những khúc mắc này cho bạn đọc.





Giám đốc Saigon Books Nguyễn Tuấn Quỳnh đang chia sẻ về cuộc thi "Người Việt viết sách" và nhà thơ Phong Việt.

Với mong muốn có nhiều cuốn sách hay và có giá trị do người Việt viết, cuộc thi “Người Việt viết sách” nhằm các mục tiêu: Khơi dậy niềm say mê sáng tác, viết sách của người Việt Nam. Tìm kiếm, phát triển và tôn vinh những tác giả mới, tác phẩm mới. Cổ vũ, hỗ trợ và hình thành các tủ sách tốt của người Việt. Tạo cơ hội đưa sách do người Việt viết ra thị trường thế giới.

Cuộc thi dành cho người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi. Sách dự thi bằng tiếng Việt, chưa từng công bố trên bất cứ phương tiện truyền thông nào cũng như chưa từng xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào.





Nhà thơ Nguyễn Phong Việt, biên tập Dương Ngọc Hân, tác giả Phương Huyền chia sẻ về kinh nghiệm viết và xuất bản một quyển sách.

Sách dự thi phải thuộc thể loại không hư cấu, được xếp vào các hạng mục: Sách nghiên cứu: Sách có giá trị học thuật cao, góp phần ghi nhận hoặc làm rõ các vấn đề, các giá trị văn hóa, xã hội của Việt Nam nói chung và TP.HCM - Sài Gòn nói riêng. Sách giáo dục, kỹ năng: Sách có đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện bản thân con người Việt Nam. Sách kinh tế, quản trị, khởi nghiệp: Sách có giá trị góp phần phát triển khoa học kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm quản trị điều hành doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan đến khởi nghiệp;

Sách thiếu nhi: Sách có nội dung và hình thức phù hợp nhằm giáo dục trẻ em hướng đến những giá trị chân-thiện-mỹ. Sách hồi ký, bút ký, khảo luận có giá trị xã hội và nhân văn nhưng không phải là sáng tác văn học. Sách viết về Sài Gòn: Sách có nội dung viết về các giá trị văn hóa, lịch sử, con người của vùng đất Sài Gòn.

Các loại sách khác không nằm trong danh mục nêu trên nhưng không phải là sách truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, nhạc, hội họa, kịch bản sân khấu - điện ảnh.



Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng 560 triệu đồng. Một giải nhất: 100 triệu đồng; ba giải nhì: 50 triệu đồng/giải; năm giải ba: 30 triệu đồng/giải; 10 giải khuyến khích: 10 triệu đồng/giải.

Bên cạnh đó cuộc thi có giải thưởng riêng “Sách về Sài Gòn”: một giải nhất: 30 triệu đồng/giải; một giải nhì: 20 triệu đồng/giải; một giải ba: 10 triệu đồng/giải.