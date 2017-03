Cồng chiêng đang “chảy máu”

Cồng chiêng không thể “sống chung” với giao hưởng! Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM bên lề hội thảo về việc kết hợp cồng chiêng và nhạc giao hưởng trong Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên lần nay, GS.TS Trần Văn Khê và GS.TS Nguyễn Thuyết Phong đều phản bác cách “sáng tạo” không giống ai này. GS.TS Trần Văn Khê: “Dưới mặc khố trên mặc sơ mi thắt nơ...” Tôi không đồng ý việc kết hợp cồng chiêng với nhạc giao hưởng vì chưa đem đến kết quả tốt mà phá vỡ bản chất cồng chiêng. Cồng chiêng có âm vực riêng của nó, hòa âm riêng của nó, đưa hòa âm phương Tây vào chỉ làm cô đọng và cứng cồng chiêng. Đem vào không giúp đỡ phát triển cồng chiêng mà tạo nên sự ngoại lai như một dân tộc dưới mặc khố trên lại áo sơ mi thắt nơ. GS.TS Nguyễn Thuyết Phong: “Người am tường nghe chịu không nổi...” Chúng tôi nghiên cứu âm nhạc trên thế giới và xác định mỗi truyền thống âm nhạc có một hệ thống âm nhạc riêng, không đồng nhất với nhau nên khi kết hợp với nhau không được. Tôi chấp nhận pha trộn giữa các loại nhạc với nhau trong điều kiện đó là vui chơi, ngoại giao chứ không chấp nhận hai nền âm nhạc trở thành một. Từng hệ thống rất khác nhau, chưa kể các yếu tính văn hóa khác đi kèm theo. Người không am tường âm nhạc nghe vui vui chứ người am tường nghe thì chịu không nổi. Lễ hội cồng chiêng mà để một ca sĩ nhạc rock, nhạc giật giật... Tôi thấy cồng chiêng nó... lãng đãng ở đâu đó chứ không phải là một lễ hội cồng chiêng đích thực.