Công chiếu phim điện ảnh đầu tiên về Hiphop Việt

Chuyện phim xoay xung quanh các nhân vật Nam, Hạnh, Trung, Khánh và My - những người trẻ tuổi khát khao được khẳng định bản thân, đam mê hiphop và mong được cháy hết mình cho sự say mê đó. Hạnh (Hạnh Sino) – cô gái trẻ đáng yêu, trong sáng đã được anh trai và người yêu truyền cho ngọn lửa đam mê hiphop. Trung (Cường 5even) – người yêu của Hạnh, đam mê và quyết tâm đi theo con đường hiphop dance chuyên nghiệp với ước mơ cháy bỏng là đưa hiphop Việt lên đỉnh cao. Nam (Hà Lê) – anh trai Hạnh thì chỉ coi hiphop như một trò chơi của tuổi trẻ, và không thể mãi đắm chìm trong đó. Khánh (Tùng Min) và My (Dương Dương) – vì quá tham vọng và đam mê mà dần đi lạc trong mê cung của sự dối trá và thủ đoạn.

Tuy nhiên, nhờ vào tình yêu, niềm đam mê với hiphop, mà mọi sự hiểu lầm đều được hóa giải, mọi lỗi lầm được tha thứ. Những bạn trẻ đã cùng đứng bên nhau, cùng nhau nỗ lực hết mình vì hiphop Việt.



Ban đầu bộ phim có tên là Bụi đường tinh khôi, sau đó là Bụi đường. Cái tên Vũ điệu đam mê được thay thế vào phút cuối cùng với mong muốn của những người thực hiện bộ phim sẽ tác phẩm của mình đến gần với khán giả hơn. Các bạn trẻ tham gia bộ phim cũng mong muốn bằng những nỗ lực của mình sẽ thay đổi định kiến của Xã hội về bộ môn Hip Hop, những nghi ngại về mặt đạo đức cũng như tính tự phát của loại hình nghệ thuật ngoại nhập còn nhiều mới mẻ này.

Bộ phim được khởi quay vào thời điểm một bộ phim khác về đề tài Hiphop – Bước nhảy Xì tin cũng đang gây sốt trên truyền hình. Tuy nhiên, đạo diễn Đức Việt khẳng định: “chúng tôi không ăn theo hay đối đầu gì với bộ phim ấy. Vũ điệu đam mê là phim điện ảnh trong khi Bước nhảy xì tin là phim truyền hình, thể loại và đối tượng khán giả khác hẳn nhau”.



Đạo diễn đã tiếp cận với kịch bản Bụi Đường của tác giả Vũ Ly Ly trong khi đang thực hiện bộ phim ca nhạc dài tập Men say của Đài PTTH Hà Nội. Kịch bản Bụi đường đã được cục Điện Ảnh duyệt trước đó khá lâu nhưng chưa có đạo diễn nào đứng ra nhận, thực hiện một bộ phim truyện nhựa về đề tài Hiphop trong thời điểm hiện tại thật không dễ dàng. Nhưng chính thách thức về điều kiện sản xuất đã khiến cho những người thực hiện bộ phim càng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành một tác phẩm đầu tiên Made in Vietnam về đề tài Hiphop trên màn ảnh rộng.

Vũ điệu đam mê đòi hỏi những diễn viên tham gia – dù là những vũ công nghiệp dư cũng cần có trình độ và hiểu biết nhất định về Hiphop, tràn đầy nhiệt huyết với những điệu nhảy đồng thời hội tụ cả khả năng diễn xuất. Để có được cơ hội tham gia diễn xuất trong phim, các bạn trẻ đã tham gia những 3 vòng casting. Việc casting diễn ra trên hai hướng. Đầu tiên casting diễn với thành viên của các nhóm nhảy lớn ở Hà Nội vào thời này như BIG TOE, SECRED, HALLEY... Các bạn trẻ đều hào hứng đến thể hiện khả năng nhảy Hiphop và thử tài mình trên phương diện diễn xuất, để từ 50 người chọn ra được gần 20 bạn vào vòng sau, chia thành nhóm nhảy Bụi và Boys với hai phong cách khác nhau. Điều thú vị là Kim, cô ca sỹ Hiphop đình đám cũng tham gia casting một cách nghiêm túc, giành được một vai diễn mà cô có thể xuất hiện trên sân khấu trình diễn cả sở trường hát và khả năng nhảy Hiphop của mình.



Một hướng casting khác của phim khai thác những diễn viên có khả năng nhảy múa. Hàng loạt các diễn viên trẻ, ngoại hình đẹp đã được công ty CAM triệu tập, thử nhạc cảm, hướng dẫn nhảy. Những bạn lọt vào vòng sau ở nhóm này sẽ tiếp tục tham gia luyện nhảy với các vũ công chuyên nghiệp trong vòng hai tuần, tiếp tục đến với cuộc sát hạch cuối cùng. Sau khi được chọn vào phim, dù là vai chính hay vai phụ, các bạn trẻ cũng dành hơn 2 tháng trời để tập luyện các điệu nhảy mới được biên đạo hoặc học thêm về diễn xuất.

Lối casting linh hoạt đó đã mang đến cho đoàn phim một đội ngũ diễn viên khá ưng ý. Ba diễn viên nam chính của phim đều là thành viên các nhóm nhảy nổi tiếng. Nguyễn Việt Cường – còn gọi là Cường Seven thành viên chủ chốt của nhóm nhảy Sacred Ent chạm ngõ điện ảnh bằng vai Trung – vai nam chính của bộ phim. Hà Lê, trưởng nhóm Sacred Ent, biên đạo vũ điệu của phim cũng đảm nhận một vai thứ chính. Phim còn có sự tham gia của Nguyễn Thanh Tùng (Tùng Min), người đã rất quen thuộc với đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ qua bộ phim Bước nhảy Xì tin .



Đây là phim truyện nhựa thuần Việt đầu tiên làm về đề tài Hiphop nên hãng phim truyện Việt Nam đã tạo điều kiện tốt nhất để đoàn làm phim có thể dàn dựng được những cảnh quay hoành tránh nhất. Các vũ công – diễn viên của bộ phim đã thỏa sức nhảy múa ở những địa điểm thú vị. Ngoài phòng tập riêng của mỗi nhóm, nhiều cảnh quay còn được thực hiện ở gầm cầu Long Biên hay những đoàn đường ngầm quen thuộc với giới Hiphop Hà Nội. Trường quay của hãng phim truyện Việt Nam tại số 4 Thụy Khuê cũng được trưng dụng để trở thành sản thi dấu của các nhóm Hiphop trong trận thi chung kết tại Việt Nam.

Tất cả các bài nhảy trong phim đều là tác phẩm dàn dựng của những biên đạo đến từ những nhóm nhảy hàng đầu Việt Nam như Halley, Secred, Việt Part... Đã có 7 bài nhảy được lọc ra trong rất nhiều bài nhảy, khai thác thế mạnh của từng nhóm và cũng phù hợp với từng phân đoạn phim. Thử thách lớn nhất về phía các diễn viên là những cảnh quay nhảy múa đòi hỏi phải nhảy đi nhảy lại nhiều lần cho nên việc đảm bảo tốt về sức khỏe và giữ sự tập trung xuyên suốt cũng là điều mà đoàn làm phim luôn nhắc nhở toàn thể diễn viên. Mỗi trưởng nhóm nhảy tham gia phim cũng đồng thời là người quản lý nhân sự của nhóm mình, giữ vững kỷ luật trong suốt quá trình quay.



Ngoài phần âm nhạc, vũ điệu, đoàn cũng dành một phần kinh phí đáng kể để lo trang phục cho bộ phim. Trang phục của nhóm Boys màu sắc phong phú trong khi trang phục của nhóm Bụi lấy tông trắng đen làm chủ đạo. Hầu hết các trang phục đều được đặt may theo các số đo thực của các diễn viên nhằm tạo điều kiện thoải mái nhất cho tất cả các diễn viên trong quá trình diễn xuất





