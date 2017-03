“Công chúa” Han Hye Jin trở lại màn ảnh nhỏ

Nữ diễn viên xinh đẹp Han Hye Jin - Ảnh: Zimbio



Theo THIÊN HƯƠNG (TTO, Hancinema)



Trong phim, Han Hye Jin sẽ vào vai Seo Jung Eun, một người phụ nữ mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua tất cả để thực hiện ước mơ của mình.Sinh ra và lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Jung Eun luôn mong muốn trở thành ngôi sao để tìm thấy mẹ ruột của mình. Han Hye Jin được mệnh danh là “nữ hoàng bom tấn” của Hàn Quốc, từng rất thành công với nhiều bộ phim như Thanh tra Park Moon Soo, Tôi yêu Hyun Jung, You are a star (Bạn là ngôi sao), Heroes (Những người anh hùng) và đặc biệt là Truyền thuyết Jumong của Đài SBS vào năm 2007.Sau bộ phim Jejoongwon (Triều đại Joseon) vào năm 2009, Han Hye Jin đã tạm lui về hậu trường và không tham gia đóng phim truyền hình nữa. Chính vì thế, Tiếng chim hót trong bụi mận gai được xem là dự án đánh dấu sự trở lại của Han Hye Jin.Kịch bản phim do Lee Sun Hee chấp bút và Kim Jong Chang chỉ đạo. Nhà sản xuất GnG Production phát biểu: “Tôi tin Han Hye Jin sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình vì cô ấy là người mạnh mẽ, thanh lịch. Cô ấy sẽ “thôi miên” mọi người với diễn xuất trưởng thành và khả năng hóa thân tuyệt vời của mình”. Phim sẽ được phát sóng từ ngày 23-2.