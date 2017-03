Công chúa tóc dài soán ngôi của cậu bé phù thủy

Dưới đây là danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:



1. "Tangled" - 21,5 triệu USD

2. "Harry Potter: Deathly Hallows" - 16,7 triệu USD

3. "Burlesque" - 6,1 triệu USD

4. "Unstoppable" - 6,1 triệu USD

5. "Love and Other Drugs" - 5,7 triệu USD

6. "Megamind" - 5 triệu USD

7. "Due Date" - 4,2 triệu USD

8. "Faster" - 3,8 triệu USD

9. "The Warrior's Way" - 3,1 triệu USD

10. "The Next Three Days" - 2,7 triệu USD./.