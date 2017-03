Cộng đồng mạng "điên cuồng" vì giọng hát Uyên Linh

Cũng chỉ sau một đêm, lượng likes trên fanpage của Uyên Linh tăng lên vùn vụt, hơn 45.000 rồi đến hơn 50.000 likes và vẫn còn dấu hiệu tiếp tục tăng nhanh.

Tin nhắn chúc mừng và bày tỏ cảm xúc được gửi về tới tấp trên trang facebook của Uyên Linh. Ảnh chụp từ màn hình

Trong thời gian rất ngắn, cô ca sĩ trẻ người Sài Gòn có một lượng fan hùng hậu "yểm trợ". Điều này mang đến nhiều lợi thế cho Uyên Linh vì kết quả Vietnam Idol phụ thuộc vào việc thí sinh nhận được nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ khán giả. Hiện nay, trên mạng, những ai yêu mến giọng hát của cô đang cổ vũ mọi người cùng vote cho thần tượng. Nickname Gianghoang hóm hỉnh: "Sắp thi rùi nhưng hôm qua vẫn phải nghe chị Linh hát. Có chết cũng phải nghe chị hát thì mới chết được!!!Cả nhà ơi vote cho UL nào soạn 2 gửi 6358".

"Mình đã vote cho bạn ngay sau khi chương trình đêm qua kết thúc. Mình tin rằng bạn sẽ là VN Idol 2010! Hãy mãi là ngôi sao trong trái tim của mọi người nhé!", đây chỉ là một trong số rất nhiều những lời bày tỏ tha thiết của một khán giả để lại trên trang facebook của Uyên Linh chỉ sau đêm thi 18/12.

Không chỉ đến hôm nay mà từ đêm thi Gala 8 diễn ra vào ngày 11/12, Uyên Linh bỗng vụt trở thành cái tên được nhắc đến rất nhiều trong cộng đồng mạng. Trên Youtube, Facebook, Yahoo Messenger... Trần Nguyễn Uyên Linh trở thành chủ đề được khá nhiều bạn trẻ bàn tán, đề cập.

Trong các đoạn trò chuyện thông thường trên công cụ chat Yahoo Messenger, đường link các bài hát do Uyên Linh trình diễn được nhiều bạn trẻ chia sẻ để cùng thưởng thức. Trước việc cô ca sĩ của Vietnam Idol đang trở thành hiện tượng của cộng đồng mạng những ngày gần đây, có bạn trẻ hóm hỉnh tự nhận mình đã "mắc hội chứng Uyên Linh".

Một bạn trẻ dùng status bày tỏ tình cảm với Uyên Linh trên status. Ảnh chụp từ màn hình.

Diễn viên Kim Thư cho biết, tối qua, khi đến nhà hàng Biển Nhớ làm việc như thường lệ, chị ngạc nhiên khi khá nhiều khách đến ăn yêu cầu nhà hàng chuyển kênh truyền hình để theo dõi trực tiếp đêm thi cuối Vietnam Idol. "Khi đến phần hát bài Take me to the river, tôi để ý thấy khách ngẩng lên chăm chú lắng nghe đến quên cả ăn", nữ diễn viên kể. Bản thân Kim Thư dù rất bận rộn và không theo dõi cuộc thi xuyên suốt nhưng cũng đã dành tối qua để ngồi thưởng thức phần trình diễn của 2 thí sinh. "Giọng hát Uyên Linh thật sự hớp hồn tôi!", chị nói.

Không chỉ có khán giả "sốt" với giọng hát Uyên Linh, khá nhiều nhạc sĩ theo dõi các đêm thi của giọng hát này và dành lời nhận xét chí tình cho cô ca sĩ trẻ. Nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ: "Uyên Linh chứng tỏ cô có sức bật, đột phá và là một hiện tượng mới trong làng âm nhạc. Giọng hát và thể chất của thí sinh này phù hợp với dòng chảy thời đại. Uyên Linh sẽ trở thành một người đặc biệt nếu như cô ấy vẫn giữ được bản lĩnh đối đầu thử thách khi cô bước vào đời sống âm nhạc thực sự."

Nhạc sĩ Đức Trí. Ảnh: st

Xem Uyên Linh hát tối qua, nhạc sĩ Đức Trí bày tỏ anh thấy vui vì lần đầu tiên có một giọng hát đón nhận được những tình cảm đồng nhất từ khán giả lẫn giới chuyên môn như thế. "Điều thu hút ở Uyên Linh là khi cô ấy hát, con người cô ấy toát lên cái "thật". Sự tự nhiên, chân thành của Uyên Linh chạm đến trái tim của khán giả. Từ rất lâu chúng ta không tìm được giọng hát như vậy bởi nhiều người quá chú trọng đến ngoại hình, kỹ thuật", anh nói.

Còn nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong khẳng định, ngay từ vòng 16 thí sinh, anh đã nghĩ Uyên Linh sẽ tạo nên ấn tượng và góp phần thay đổi cách nhìn mới âm nhạc Việt Nam. "Xét về chất giọng thì Uyên Linh chưa phải là một người có chất giọng đặc biệt cho lắm. Cái Uyên Linh có thể làm được đó là sức trẻ và khả năng hát nhạc nước ngoài tốt hơn các anh chị đi trước. Tôi đánh giá cao thẩm mỹ âm nhạc và khả năng cảm thụ của Uyên Linh. Uyên Linh có đủ yếu tố bản lĩnh để trở thành một nhân tố mới", Hải Phong cho biết.

Trước những lời khen ngợi dành cho Uyên Linh, Đức Trí nói thêm, anh lo lắng rằng, chính sự thành công của Uyên Linh trong hiện tại là thử thách lớn cho cô ở tương lai. "Tôi mong Uyên Linh sẽ làm những gì cô ấy cảm nhận là đúng và đừng chạy theo sự mong đợi của người khác. Có như thế cô ấy mới đứng vững trong làng ca nhạc", nhạc sĩ nhắn nhủ.

Theo Thoại Hà - Dung Lâm (VNE)