Công Lý: Buồn vì 40 tuổi vẫn đi về một mình

- Xin chào anh, hình như anh đang bận với vai diễn mới?



- Tôi vừa chạy một vở, đó là vở Tháp đoạn hồn, vở kịch cổ điển của Pháp, giờ chỉ đợi công diễn nữa thôi

Tôi là trợ lý đạo diễn đồng thời đóng một vai trong ấy.



- Được biết gần đây anh giữ vai trò đạo diễn cho một số phim?



- Đúng rồi, tôi học đạo diễn ra mà.



- Nhưng có vẻ khán giả nhớ đến anh nhiều hơn với những vai diễn trên màn ảnh và sân khấu hài?



- Vì tôi mới tốt nghiệp khóa đạo diễn hai năm nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Nên vẫn đứng dưới vai trò diễn viên nhiều hơn.



- Anh yêu thích vai trò nào hơn?



- Không nói được tôi yêu thích vai trò nào hơn, mỗi cái có một đặc thù riêng, nhưng có lẽ là cả hai. Nhưng cả đạo diễn và diễn viên đều không phải là nghề đơn giản.



- Cho đến giờ phút này tự bản thân anh cảm thấy hài lòng nhất với vai diễn nào?



- Trong cả quãng đời nghệ thuật làm nghề có rất nhiều vai tôi ấn tượng, tôi thích, hoặc có những vai tôi không thích lắm, nhưng để gọi là có một vai gọi là ấn tượng, thì tôi ấn tượng với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp, đó là phim truyền hình Ảo ảnh giữa đời thường của đạo diễn Trần Lực, phim đấy đã được giải của hội Điện ảnh và các liên hoan phim. Tất nhiên mỗi một bộ phim, mỗi vai đều có những ấn tượng riêng, nhưng đó là một vai diễn nhiều cá tính, khi đó tôi lại mới ra trường, nên tôi coi đó như một sự động viên, một động lực để tôi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.



- Nói về diễn hài, làm thế nào để làm mới mình qua từng vai, để không xuất hiện với hình ảnh nhàm chán trong mắt khán giả?



- Cái đấy rất khó nói, vì bất cứ một nghệ sĩ nào cũng đều mong muốn như thế, đều không muốn mình bị trở thành nhàm chán, nhưng để làm được điều đó rất khó, còn nói là làm thế nào thì thực sự không có câu trả lời, chỉ biết cố gắng hết sức mình.

Công Lý ấn tượng với nhiều vai diễn hài

- Anh có bị đóng khung trong một tuyến nhân vật nào không?



- Riêng tất cả những vai tôi nhận, bao giờ tôi cũng muốn tìm cho nó một cái gì đấy để nó khác, có cái riêng, đó là ý thức của mình để mình làm việc đó, còn khác đến đâu thì phải chờ cảm nhận của khán giả.



Bây giờ làm mà để khán giả cứ nhắc đến là à, ông này chỉ chuyên đóng vai này thôi, bà này chắc lại những vai kiểu như thế này, thế này chứ gì; thực ra tôi không nghĩ rằng là như thế là không hay vì có những người chuyên đóng phản diện, có những người chuyên đóng chính diện, bây giờ cứ bảo ừ làm khác đi, đừng đóng khung vào những vai ấy nữa thì cũng hơi khó.



Ví dụ bây giờ bảo tôi đóng một vai công tử con nhà giàu, yêu đương lãng mạn thì chắc chắn không ai nhìn mà chấp nhận được rồi, hoặc là ví dụ như chị Thu Hà mà bảo chị ấy đóng nhân vật Cám chẳng hạn, thì có lẽ đó không phải là sự làm mới. Anh làm việc này và anh làm tốt để khán giả nói à, những dạng vai như thế chỉ có Công Lý đóng, những dạng vai như này chỉ có Thu Hà đóng hoặc những vai như này chắc chắn chỉ có Trung Hiếu chẳng hạn, thì tôi nghĩ như thế cũng tốt, có người làm cái này và có người làm cái kia, không nhất thiết phải ngược hẳn lại để chứng tỏ điều gì cả, cứ cố gắng hết sức mình.



- Đến giờ phút này anh đã đóng được khoảng bao nhiêu bộ phim rồi?



- Cái đấy thì thực sự tôi không nhớ hết. Vì những phim sản xuất để kinh doanh nó nhiều quá nên cũng không nhớ hết. Vừa rồi tôi có làm hồ sơ để xét nghệ sĩ ưu tú, tôi lục lại những phim mình được giải hoặc những vai diễn được giải mà tôi cũng không nhớ hết



- Anh có hy vọng mình sẽ được xét giải thưởng lần này?



- Đương nhiên, hy vọng thì có hy vọng, nhưng cũng do một phần may mắn nữa.



- Anh tự bằng lòng với mình với những vai diễn hài hơn hay những vai diễn trên truyền hình?



- Thực ra từ xưa đến nay rất nhiều báo chí hỏi nhưng tôi vẫn luôn nói tôi không nhận tôi là diễn viên hài. Tôi thích những vai diễn mà không cần biết hài, bi hay chính kịch miễn là có cá tính, còn nó ở thể loại nào tôi không quan trọng, tôi sợ nhất những vai bạc bạc, nhờ nhờ.



Tại sao người ta cứ hỏi về những vai diễn hài của tôi, vì hài nó dễ đến với công chúng hơn, còn những cái khiến khán giả mất thời gian xem thì nó cũng cần thời gian để người ta nhớ tới.



Còn nói là thích diễn hài hơn hay chính kịch hơn thì tôi thấy sự yêu thích công việc của mình ở tất cả các thể loại là như nhau.

Công Lý thích những vai diễn có cá tính

- Với tư cách là một người trong nghề, hiện công tác tại nhà hát kịch Hà Nội, anh đánh giá như thế nào về tình hình kịch nói đương đại? Anh thấy công chúng có còn tha thiết với loại hình nghệ thuật này?



- Tôi thấy chúng ta đang gặp những khó khăn rất lớn, nhưng đó là khó khăn chung của cả ngành sân khấu chứ không riêng gì Nhà hát kịch Hà Nội, đặc biệt là về vấn đề kịch bản, để tìm được một kịch bản có đất để dàn dựng đã là khó, để tìm được một kịch bản hay còn khó hơn nữa.



Có lẽ không phải bây giờ tình trạng đó xảy ra, mà phải đến gần 20 năm nay rồi, các nhà hát không dựng vở thường xuyên được là chuyện bình thường, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, còn khó khăn đó là do cái gì thì thực sự tôi cũng không thể biết được hết, với tư cách là một diễn viên tôi chỉ biết làm hết sức của mình để cống hiến cho khán giả.



- Có thể một phần là do sự phát triển của mạng internet hoặc chúng ta bắt kịp xu hướng điện ảnh trên thế giới, những phim bom tấn thường xuyên xuất hiện tại các rạp chiếu phim?



- Tôi nghĩ đó là nguyên nhân chính, trước đây những bộ phim truyền hình, phim nhựa chiếu ngoài rạp nó còn ít, một năm giỏi lắm làm được một phim, có những bộ phim làm tới 3 năm mới xong, khán giả hầu như không có gì để xem ngoài việc chờ đợi những bộ phim đó. Nhưng bây giờ thì chỉ cần 5000, 7000 đồng, mua một cái đĩa của người bán rong về xem một bộ phim đang rất hot trên thế giới, còn chất lượng thế nào ta chưa bàn đến. Vì nó quá dễ dàng như thế, rồi internet, hay thậm chí đơn giản là cái tivi nhà bạn, chỉ cần bạn bật lên là đã có hàng bao nhiêu kênh thì để người ta đi xem kịch cũng không phải chuyện đơn giản.



Ví dụ ngày xưa bạn rất thích kịch, nghe nói có Đời cười gì đó vừa ra là bạn lao ngay ra mua vé, thậm chí chấp nhận mua vé chợ đen, thế nhưng bây giờ nếu không đi xem thì bạn cũng có những loại hình giải trí khác, thậm chí thu hút hơn rất nhiều. Còn làm thế nào để chấn hưng nền sân khấu thì đó không phải là một cá nhân ai đấy có thể làm được.



- Vậy đời sống các diễn viên của nhà hát có khó khăn?



- Đương nhiên là khó khăn, và các nghệ sĩ phải vận động, phải năng động để làm nghề tay trái, còn người nào không có nghề tay trái thì chỉ quanh quẩn với nghề thôi, cố gắng sống bằng nghề.



- Sự khó khăn đó có khiến người nghệ sĩ mất dần niềm đam mê?



- Cái đó thì cũng tùy cá nhân



- Với cá nhân anh?



- Tôi có thể nói là tôi sống được bằng nghề, tôi cũng không có nghề nào khác, không có thu nhập nào khác ngoài nghề cả. Để nuôi bản thân mình, thì tôi sống được.



- Gần đây dư luận đang rất bất bình với việc Cục Điện ảnh để thất thoát của nhà nước 42 tỉ đồng, cá nhân anh nghĩ như thế nào về sự việc này?



- Tôi có nghe thông tin như vậy, còn nguyên nhân do đâu và ai là người phải chịu trách nhiệm thì tôi chưa được biết. Nhưng Cục Điện ảnh có 42 tỉ để mà thất thoát, mà trong khi đó nền điện ảnh nước nhà vẫn chưa có gì gọi là ghê gớm. Lúc nào cũng kêu ca là không có tiền, mà bây giờ có những từng ấy tiền để thất thoát thì cảm thấy rât bất bình và cảm thấy không công bằng.

Công Lý (áo xanh) với vai trò đạo diễn

- Cuối năm nay khán giả vẫn sẽ tiếp tục gặp lại anh trong vai diễn Bắc Đẩu quen thuộc? Hình như khán giả đã định hình rằng, Bắc Đẩu nhất định là vai diễn của Công Lý chứ không thể là của người khác.



- Tôi thì tôi không nghĩ như thế, nhất là khi tôi được biết về chương trình tìm kiếm Vua hài đất Việt và sau Liên hoan sân khấu hài miền Bắc, thì người ta có thể tìm được những gương mặt kế cận mà có thể diễn hay hơn chúng tôi, thì chúng tôi sẵn sàng nhường đất cho lớp kế cận, chứ không hề nghĩ đó là vai diễn của riêng mình.



Chúng tôi là những người đặt những viên gạch đầu tiên cho Gặp nhau cuối năm nên để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, nhưng biết đâu năm nay VFC người ta xây dựng chương trình ấy mà nó hoàn toàn hay hơn, khác hơn và phù hợp với người khác hơn thì sao.



- Anh có tin rằng cuộc thi Tìm kiếm Vua hài đất Việt sẽ tìm kiếm được những gương mặt hài thực sự mới mẻ?



- Tôi không có điều kiện để quan sát kĩ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có. Bản thân những người tham gia họ đã có tố chất rồi.



- Gặp Công Lý ngoài đời mới thấy hình như đã có sợi tóc bạc, cũng đã 40 tuổi rồi, liệu anh đã nghĩ tiếp đến chuyện có một gia đình nhỏ cho riêng mình sau những đổ vỡ?



- Mơ ước một cái hạnh phúc cho riêng mình thì chẳng cứ ai đã từng đổ vỡ, mà nhiều người mong ước, nhưng cái gì đến sẽ tự nhiên nó đến, đương nhiên mơ ước thì ai cũng mơ ước thôi.



- Anh hiện giờ vẫn sống một mình?



- Tôi hiện đang sống một mình.



- Có khi nào cảm thấy buồn vì chừng này tuổi vẫn đi về một mình?



- Buồn chứ, những lúc ấy chỉ biết lao vào công việc.



Tôi nghĩ rằng dù tan hay hợp thì cũng đừng cố gượng ép làm gì, tôi muốn mọi thứ đến thật tự nhiên. Tôi cũng không biết là tôi sẽ sống một mình như thế này đến già hay là khi nào đấy thì cũng không nói trước được, biết đâu đùng một cái gặp ai đó rồi cuối năm cưới thì sao.



Cái gì nó cũng có hai mặt, anh ở độc thân một mình thì anh thoải mái về giờ giấc, về sở thích, còn khi có gia đình thì phải có nề nếp gia đình, nhưng nếu thích tự do thì anh chịu khó đêm về ngủ một mình, ăn cơm một mình thôi.



- Xin cảm ơn anh, chúc anh luôn thành công trong sự nghiệp và sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Theo Thùy Linh (VTC News)