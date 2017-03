Công ty cũ của Kwon Sang Woo phải đền 350 triệu won

Tháng 2/2008, Best Flow (tên cũ là Yuri International) đã ký hợp đồng với công ty Fine ATC về việc sản xuất, xuất bản và phân phối cuốn sách ảnh về nam diễn viên mang tên “Remember of KSW”. Hợp đồng quy định, Fine ATC sẽ bỏ vốn và nhận toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách ảnh cho đến khi số tiền lời đạt mức 1 tỷ won.

Nam diễn viên Kwon Sang Woo. Ảnh: menphoto.

Tuy nhiên, trong đợt phát hành đầu tiên, Best Flow chỉ xuất bản 10.000 bản của cuốn sách, chỉ bằng một phần tư số lượng quy định trong hợp đồng. Đợt phát hành này thu về 650 triệu won cho Fine ATC. Best Flow vẫn chưa phát hành nốt số sách ảnh còn lại để Fine ATC có thể thu lời. ContentsLab, công ty con đảm nhận các dự án đầu tư của Fine ATC, đã khởi kiện Best Flow đòi trả số tiền còn thiếu là 350 triệu won.

Theo Korea Times, hôm 10/9, Tòa án Quận Trung Tâm Seoul ra phán quyết buộc Best Flow phải bồi thường 350 triệu won, đúng như yêu cầu của nguyên đơn.

“Công ty quản lý của Kwon không có khả năng tài chính để phát hành đủ số lượng sách ảnh, nên họ đã giảm số lượng so với thỏa thuận”, tòa án cho biết. “Vì thế, bị đơn phải bồi thường”.

Sách ảnh của Kwon Sang Woo bán chạy nhưng công ty cũ lại không đủ khả năng phát hành tiếp. Ảnh: hancinema.

Tòa án cũng bác bỏ lý lẽ của bên bị, cho rằng họ có thể tiếp tục phát hành cuốn sách ảnh cho đến tháng 2/2011, lúc đó hợp đồng đã hết hiệu lực. “Không có bằng chứng cho thấy công ty này đã có kế hoạch phát hành thêm sách ảnh”.

Đầu năm 2008, Kwon Sang Woo từng khởi kiện đòi Best Flow bồi thường 1,8 tỷ won vì không bảo vệ anh khi bị xã hội đen đe dọa. Sau nhiều tháng đấu đá nhau, cuối cùng Kwon Sang Woo từ bỏ vụ kiện và rời khởi Best Flow vào cuối năm 2008, gia nhập công ty mới Golden Thumb.

Theo Hòa Ca (VNE)