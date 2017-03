Ngày 20/8, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin về lệnh bắt giữ do Thứ trưởng Bộ Công an – ông Phó Chánh Hoa đối với nhóm đối tượng gây loạn thông tin trên mạng. Nhóm đối tượng này bị bắt vì tội tung tin ảnh hưởng đến chính quyền, tuyên truyền văn hóa độc hại, tổn hại đến văn hóa và ý thức hệ của cộng đồng. Theo điều tra, đây cũng là nhóm đối tượng đã tung hỏa mù tin tức và lăng xê cho Can Lộ Lộ, Quách Mỹ Mỹ.



Theo tin từ văn phòng cảnh sát Bắc Kinh, bị tạm giữ vào ngày 20/8 có Tần Hỏa Hỏa (30 tuổi) và Dương Tú Vũ (40 tuổi đến từ Cát Lâm) và 4 thành viên khác trong cùng công ty mạng – Erma Bắc Kinh.

Nhóm đối tượng này thường cung cấp những thông tin thổi phồng trên cộng đồng mạng lừa dư luận. Nhóm thông tin độc hại gồm có đả kích về chính trị, lịch sử và văn hóa. Chúng tự nhận là “cha đỡ đầu” và là người tiên phong tạo ra những người đẹp khiêu dâm và đầy tai tiếng như Can Lộ Lộ, Quách Mỹ Mỹ.





Một trong những đối tượng trong công ty lăng xê Can Lộ Lộ bị bắt.

Thời điểm Can Lộ Lộ xuất hiện như thế nào, trong những sự kiện tiếp theo ra sao và để được báo chí quan tâm, nhóm đối tượng này đã chuẩn bị cả kế hoạch dài hơi. Công ty Erma sẵn sàng thuê cả ê-kíp quảng cáo rầm rộ để đảm bảo thành công khi xuất hiện của Can Lộ Lộ. Quả thực, chỉ trong năm 2012, Can Lộ Lộ với một clip tuyển chồng trên mạng đã trở thành sự kiện tiêu điểm chấn động làng giải trí Trung Quốc.

Ca sĩ, người mẫu Quách Mỹ Mỹ cũng xuất hiện với tin giật gân: là tổng giám đốc một công ty và quản lý Hội chữ thập đỏ. Cô này kêu gọi ủng hộ từ thiện nhưng đồng thời lại lố bịch khoe trên trang cá nhân cuộc sống hàng hiệu đắt tiền của mình. Hình ảnh này đã khiến cộng đồng mạng bất bình với lối sống của cán bộ Hội chữ thập đỏ. Đại diện của Hội này đã ra mặt khẳng định đây là tin bịa đặt vì Hội chữ thập đỏ không có ai tên Quách Mỹ Mỹ. Nổi tiếng chỉ sau một đêm và dù bị tẩy chay nhưng Mỹ Mỹ vẫn có tần suất xuất hiện dày đặc trên báo.



Can Lộ Lộ.

Phía cảnh sát cho biết, họ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Cảnh sát từ chối cung cấp thông tin việc có thẩm vấn những nhân vật có liên quan như Can Lộ Lộ hay Quách Mỹ Mỹ trong thời gian tới hay không.



Theo Trí Thức Trẻ