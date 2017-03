Công ty Sơn Lâm trực tiếp làm giá với ca sĩ

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, tại cuộc họp chuẩn bị Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) 2013 sáng 9.4, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Du lịch Sơn Lâm (trụ sở tại Hà Nội) không mời Mỹ Tâm, Kasim Hoàng Vũ và Bùi Anh Tuấn.







Theo Nguyễn Tú (TNO)

Nguyên do, mức cát sê của Mỹ Tâm là 110 triệu đồng, Kasim Hoàng Vũ là 40 triệu đồng và Bùi Anh Tuấn thấp hơn chút ít, theo UBND TP.Đà Nẵng là không phù hợp trong điều kiện vận động tài trợ cho DIFC 2013 gặp khó khăn.Theo ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VHTTDL TP.Đà Nẵng, ngay từ đầu, trong quá trình chuẩn bị, Sở VHTTDL đã xác định tinh thần đối với các đơn vị liên quan là cố gắng để kinh phí năm nay không được tăng so với năm ngoái, chương trình đi vào trọng tâm để giảm bớt kinh phí và sẽ điều chỉnh theo yêu cầu thành phố.Phía Công ty Sơn Lâm đưa ra mức giá cho các hạng mục âm thanh, ánh sáng, màn hình và chương trình nghệ thuật chính trong 2 đêm DIFC là hơn 4,7 tỉ đồng, tăng 431 triệu đồng so với DIFC 2012.Sau khi xem xét, Sở VHTTDL “thống nhất kinh phí” với Công ty Sơn Lâm do bổ sung hệ thống âm thanh sân khấu theo yêu cầu của đơn vị tư vấn là Công ty Global 2000 (200 triệu đồng) và tăng phí vận chuyển, thù lao, chi phí cho ca sĩ (231 triệu đồng).Sở VHTTDL cũng “cơ bản thống nhất” thành phần ca sĩ, diễn viên tham gia DIFC 2013 do Công ty Sơn Lâm đề nghị, trong đó có Mỹ Tâm, Ngọc Anh, Lưu Hương Giang… lần đầu xuất hiện và 2 ca sĩ quốc tế của Mỹ và Nga biểu diễn trong màn trình diễn của đội pháo hoa 2 nước này.Bà Bích Phương, người quản lý đồng thời là mẹ của Kasim Hoàng Vũ, cho biết, cách đây khoảng hơn một tháng, bà có nhận lời mời của Công ty Sơn Lâm để Kasim Hoàng Vũ biểu diễn tại DIFC 2013 với mức cát sê khoảng hơn 30 triệu đồng.Theo bà Phương, mức giá đó đối với Kasim trong một chương trình nghệ thuật lớn là phù hợp, còn Công ty Sơn Lâm đưa ra mức giá 40 triệu đồng với UBND TP.Đà Nẵng có lẽ công ty phải tính toán thêm các khoản chi phí khác.Bà Phương cho biết thêm, đó là mức giá thị trường chung khi các công ty tổ chức biểu diễn mời ca sĩ, chứ nếu UBND TP.Đà Nẵng đặt vấn đề thì Kasim hoàn toàn sẵn lòng trở về quê hương biểu diễn phục vụ DIFC với mức giá khác thấp hơn nhiều, bởi Kasim cũng đã từng biểu diễn tại DIFC 2008 với cát sê chỉ mười mấy triệu đồng kể cả chi phí vé máy bay, lưu trú.Theo Sở VHTTDL, cũng như DIFC những năm trước, Phòng Nghiệp vụ văn hóa chịu trách nhiệm thẩm định và tham mưu chương trình nghệ thuật DIFC. Tuy nhiên Phòng Nghiệp vụ văn hóa chỉ can thiệp về nội dung, còn về giá cả, thành phần ca sĩ được mời, đơn vị chưa bao giờ gọi trực tiếp cho ca sĩ mà do Công ty Sơn Lâm phụ trách, đơn vị chỉ trình phương án của Công ty Sơn Lâm cho UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt.Theo một cán bộ thuộc Sở VHTTDL TP.Đà Nẵng, chuyện cát sê của ca sĩ cũng rất vô chừng, đối với ca sĩ hạng A như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm… cát sê cả trăm triệu đồng/show cũng đã từng có tại các chương trình giải trí TP.Đà Nẵng, nhưng đôi khi đó cũng là chiêu của các đơn vị tổ chức chương trình “làm sang” tên tuổi cho nhau, chứ thực nhận bao nhiêu chỉ có người trong cuộc mới biết.Tuy nhiên, theo ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, việc Công ty Sơn Lâm đưa ra mức giá cát sê cho Mỹ Tâm là 110 triệu đồng vào thời điểm kinh phí vận động tài trợ cho DIFC 2013 rất khó khăn là không phù hợp. Do đó, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty Sơn Lâm tính toán, hạ chi phí tổ chức các chương trình nghệ thuật tại DIFC từ hơn 4,7 tỉ đồng xuống còn 3,7 tỉ đồng.Đồng thời, Sở VHTTDL TP.Đà Nẵng cũng được yêu cầu điều chỉnh lại nội dung, thành phần ca sĩ cho hợp lý đối với chương trình nghệ thuật chính thức tại DIFC 2013.Ngoài ra, đối với chương trình nghệ thuật trước giờ diễn ra DIFC trong 2 đêm 29 và 30.4 (Nhà hát Trưng Vương dàn dựng), ông Văn Hữu Chiến cũng yêu cầu hạ kinh phí xuống còn 700 triệu đồng (trước đó Sở VHTTDL đề xuất kinh phí cho chương trình này là 784 triệu đồng, tăng 34 triệu đồng so với DIFC 2012).