Cú sốc ngọt ngào của lịch sử rock

Trước đó, vào những ngày đầu năm, David Bowie đã làm cả thế giới choáng váng khi bất ngờ tung ra đĩa đơn Where are we now hôm 8-1, ngay sinh nhật lần thứ 66 của ông.

Tượng đài rock không thể thay thế

David Bowie bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 13 tuổi với vai trò thành viên trong các nhóm nhạc. Ông bắt đầu nổi tiếng với album Space Oddity (năm 1969) và đạt đến đỉnh cao với album Ziggy Stardust (năm 1975). David Bowie và các sáng tác của ông, đặc biệt trong thập niên 70 có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Từ năm 1971 đến 1983, David Bowie là cái tên làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm này, ông đã phát hành nhiều album quan trọng, tạo nên những thay đổi không chỉ đối với riêng ông mà cả nền âm nhạc thế giới. Bowie được giới chuyên môn ghi nhận là nghệ sĩ luôn tìm kiếm những góc độ và cách tiếp cận mới trong âm nhạc. Năm 1996, ông được vinh danh trong khán phòng danh vọng Rock’n’Roll.

Chính sự bí ẩn và “chất” trong âm nhạc của David Bowie đã đánh bại tất cả quảng bá hào nhoáng thường gặp ở các ngôi sao ngày nay.

Năm 2002, BBC xếp Bowie thứ 29 trong danh sách 100 người Anh vĩ đại nhất. Năm 2004, tạp chí Rolling Stone xếp ông thứ 39 trong số 100 nghệ sĩ rock vĩ đại nhất mọi thời đại. Cũng trong năm này, tạp chí Billboard công bố David Bowie dẫn đầu danh sách các ca sĩ lưu diễn trên khắp thế giới đoạt doanh thu cao nhất trong sáu tháng đầu năm với 45,4 triệu đôla và khoảng 700.000 khán giả. Trong suốt sự nghiệp đến nay, ông đã bán được 140 triệu đĩa nhạc, được xem là một trong những nghệ sĩ Rock’n’Roll vĩ đại nhất với 24 album ghi âm.

Năm 2003, Bowie phát hành album Reality và từ đó biến mất cho đến khi làm cả thế giới “náo loạn” với đĩa đơn Where are we now mới đây - lập tức lọt vào bảng xếp hạng 10 ca khúc ăn khách nhất ở Anh mà không có một chút thông tin nào về sự ra đời của nó vào trước đó.

Album được mong đợi nhất lịch sử rock

Tài năng đã được công nhận, chất lượng đĩa đơn Where are we now, sự trở lại đầy bí ẩn và đẳng cấp là những yếu tố khiến thế giới nhạc rock đang phát cuồng chờ đợi album mới của David Bowie. Trở lại sau 10 năm, David Bowie vẫn giữ những nguyên tắc rất “lạc hậu” trong thời đại kỹ thuật số là “không phỏng vấn, không live show quảng bá, không giải thích, chỉ ra album”. Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong vài giờ sau khi xuất hiện, Where are we now đã lên đầu bảng trên iTunes tại Anh, vượt lên cả những tên tuổi đình đám hiện nay như Britney Spears, Taylor Swift, Rihanna...

Ngoài đông đảo người hâm mộ chào đón sự trở lại của Bowie, còn có phần lớn các nghệ sĩ, nhà phê bình nghệ thuật, giới chuyên môn. Tất cả đều cảm thấy ấn tượng với sự trở lại chính thức lần này của ông qua album The next day của ông, phát hành vào ngày 12-3 tới tại Anh và 13-3 tại Mỹ. Phát thanh viên kiêm nhà văn Jon Ronson viết trên Twitter: “Mọi người từng nghĩ David Bowie sẽ không bao giờ phát hành một ca khúc mới hoặc là trình diễn lần nữa phải không? Chúng ta đã sai lầm và sai lầm đó thật là tuyệt vời”.

Về sự “sục sôi” chờ đợi này, Earl Slick - tay guitar sát cánh cùng David Bowie trong album mới này, cũng là người cộng tác với ông trong rất nhiều album, tour diễn trước đó, đã giải thích với tạp chí Rolling Stone: “Sở dĩ người ta trông chờ vào album của Bowie vì cách làm việc từ xưa đến nay của ông chưa từng khiến một bản thu nào bị ảnh hưởng bởi những bản thu trước đó, cho dù chúng rất thành công đi nữa. Chẳng bao giờ ông phục vụ khán giả một loại thức ăn hai lần.”. Riêng Simon Cowell, giám khảo khó tính, nhà sản xuất các chương trình âm nhạc nổi tiếng Pop Idol, American Idol, The X Factor, Britain’s Got Talent có cách lý giải khác cho sự chờ đợi và kỳ vọng này. Simon Cowell cho rằng: “Vì Bowie là một huyền thoại, một nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng đến âm nhạc thế giới ngày nay. Ngoài ra, ông còn là người đáng tin cậy 100%. Tôi là một fan hâm mộ ông ấy, không chỉ vì âm nhạc mà còn vì bản thân ông ấy, một người đàn ông rất… dễ thương và rất đặc biệt”.

Cùng với giới mộ điệu, những nhà kinh doanh âm nhạc cũng rất kỳ vọng vào doanh số bán album. Gennaro Castaldo - một nhà phân phối âm nhạc cho biết: “Đối với những biểu tượng vĩ đại như Bowie, khi hào quang của họ được nhắc lại, khán giả lại muốn nghe họ thêm một lần nữa. Không chỉ album mới mà những album cũ của ông nhất định cũng sẽ được lùng sục trở lại. Trong thời đại hiện nay chúng ra có thể hoàn toàn mong đợi một “vụ nổ” lớn trong năm 2013 trên phương tiện nhạc số”.

We are we go nhẹ nhàng, bi thương và đẹp tuyệt vời Nhà phê bình David Smyth viết trên trang Evening Standard: “Rất nhiều nhạc sĩ kỳ cựu là bậc thầy lừa đảo khi chỉ trở lại một cách hình thức mà không có chất lượng thực sự. Ca khúc mới của Bowie thì không như vậy, nó nhẹ nhàng, bi thương và đẹp tuyệt vời”.

NGUYỄN THU HẰNG