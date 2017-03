Cung Lê sẽ làm phim võ thuật Việt Nam

Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện quảng bá võ thuật quốc tế mà Cung Lê sẽ thực hiện tại châu Á, bắt đầu là TP.HCM.









Theo Như Hà (TTVH)



Sinh 1972 tại Sài Gòn, được nhận định là võ sĩ người Việt nổi tiếng và thành công nhất trên thế giới, thành tích võ thuật của anh có thể kể rất dài dòng. Về điện ảnh, anh đã tham gia nhiều phim võ thuật tại Hollywoood và nhiều nước khác, mà gần đây nhất có thể kể: Tekken, True Legend, Dragon Eyes (thủ vai chính bên cạnh Jean-Claude Van Damme và Peter Weller), The Man With The Iron Fists (cùng với Russell Crowe và Lucy Liu), The Grandmasters (Nhất đại tôn sư của Vương Gia Vệ, sát cánh cùng các diễn viên Lương Triều Vỹ và Chương Tử Di).Trong chuyến trở lại Sài Gòn lần này, dù chỉ có ngắn ngủi 24 tiếng cho tất cả các hoạt động, nhưng anh cũng dành nhiều lưu ý cho việc làm phim tại Việt Nam. “Tôi dự kiến sẽ trở về Việt Nam làm một phim võ thuật đặc sắc, đó là cách trò chuyện thú vị với quê nhà, mọi việc đang chuẩn bị, hy vọng sớm sẽ thành hiện thực”, Cung Lê nói.